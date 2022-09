Gossip TV

La Regina Elisabetta II è morta nel suo castello di Balmoral. Grandi assenti, al suo capezzale, Megan Markle e Kate Middleton, rimaste entrambe a Londra ma per motivi molto diversi tra loro...

The London Bridge is Down. È così che ieri pomeriggio, 8 settembre 2022, è stata data la notizia della morte di Elisabetta II. Alle 19.30 circa – ora italiana – l'annuncio alla nazione che la regina dei record si è spenta nel suo castello a Balmoral, all'età di 96 anni. Suo figlio Carlo le succede al trono, con il nome di Carlo III. Il nuovo Re d'Inghilterra era stato chiamato al capezzale della madre nella prima mattina di ieri e con lui anche i suoi fratelli e i suoi figli, William e Harry. Grandi assenti invece Kate Middleton e Megan Markle. Le due donne sono rimaste a Londra ma per motivi ben diversi.

Megan Markle non raggiunge Balmoral: la Duchessa del Sussex rischia di non essere gradita dalla famiglia

La morte di Elisabetta II apre un nuovo capitolo della monarchia britannica. Ma alcuni argomenti sembrano non essere destinati a cambiare. Tra questi la Megxit. Ieri pomeriggio è saltata subito all'occhio l'assenza di Megan Markle a Balmoral, al capezzale della Regina. A raggiungere il castello scozzese è stato solo Harry, senza la sua compagna. La Duchessa del Sussex è rimasta a Londra, pronta a presenziare all'evento di beneficenza - poi ovviamente saltato - per cui lei e suo marito erano stati richiamati in Inghilterra. La decisione di non seguire il consorte in Scozia sembra non essere per nulla piaciuta alla stampa inglese che, ancora oggi, continua a sottolineare che la Duchessa potrebbe non essere una presenza gradita a corte e alla famiglia, ora tutta riunita. Secondo le ultime indiscrezioni, Megan avrebbe scelto volontariamente di non presentarsi nella residenza reale, continuando a stare nell'ombra. Una scelta che pare continuare pure questa mattina e che viene paragonata a quella di Kate Middleton, anche lei rimasta nella Capitale. C'è quindi grande attesa di scoprire quale sarà il ruolo dell'ex attrice in questi giorni. Per il momento i Duchi del Sussex si sono limitati, secondo protocollo, a comunicare al mondo – ovviamente indirettamente e tramite i loro profili social – il loro cordoglio.

Kate Middleton assente a Balmoral: ecco perché la Duchessa di Cambridge è rimasta a Londra

Altra grande assente Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge non ha seguito suo marito – ora diretto erede al trono – a Balmoral per un preciso motivo. La Middleton ha scelto di rimanere nella Capitale per seguire da vicino l'inserimento scolastico dei suoi figli George, Charlotte e Louis, che da quest'anno frequenteranno una nuova scuola, la Lambrook School, prestigioso e riservatissimo istituto privato nel Berkshire, a pochi km dalla nuova residenza dei loro genitori. L'assenza di Kate è stata accolta con grande tenerezza da parte della stampa e dell'opinione pubblica inglese, che sostiene e segue la Duchessa con grande attenzione. Nelle ultime ore si dibatte sulla probabilità o meno che la Middleton possa assumere il titolo di Principessa di Galles, ora che suo suocero è salito al trono.

La Regina Elisabetta II è morta: ecco le prime reazioni dei reali

Da ieri sera, tutti i profili social ufficiali dei reali si sono tinti di nero, secondo il protocollo deciso dall'operazione London Bridge. A loro sono stati affidati i primi messaggi dopo la morte di Elisabetta II, compreso il primo comunicato di sua Maestà Carlo III. Secondo il già citato protocollo, non sono attese nuove reazioni da parte della famiglia reale. Si attende infatti il primo discorso del Re, previsto per il tardo pomeriggio di oggi, e la fine dei dieci giorni di lutto, che culmineranno il prossimo 17 settembre 2022, con il funerale della sovrana.

Ma se tutto tace da parte di William, Harry, Kate, Anna, Andrea ed Edoardo – che si pronunceranno sicuramente nei prossimi giorni – non sono mancati messaggi da parte di chi della famiglia reale ha fatto parte per anni e che ora è una dei grandi esclusi. Stiamo parlando di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea. La Duchessa di York – titolo mantenuto nonostante il divorzio – ha dedicato alla sovrana delle parole molto dolci in un suo tweet: “Ho il cuore spezzato per la morte di Sua Maestà la Regina. Lascia un’eredità straordinaria: l’esempio più fantastico di dovere, servizio e fermezza, e una presenza costante come capo di stato per oltre 70 anni. Ha dato disinteressatamente tutta la sua vita al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. Per me era la suocera e l’amica più incredibile. Le sarò sempre grata per la generosità che mi ha mostrato restandomi vicina anche dopo il mio divorzio. Mi mancherà più di quanto le parole possano esprimere”.

I am heartbroken by the passing of Her Majesty the Queen. She leaves behind an extraordinary legacy: the most fantastic example of duty and service and steadfastness, and a constant steadying presence as our head of state for more than 70 years. pic.twitter.com/3X6Lpy98lr — Sarah Ferguson (@SarahTheDuchess) September 8, 2022

La Ferguson è rientrata di corsa a Londra, lasciando Venezia dove si era recata per il Festival del Cinema, per stare accanto alla sua famiglia e per dimostrare ancora una volta l'affetto che la legava e la legherà sempre a Elisabetta II.