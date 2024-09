Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: "Devo pensare a me"

Gossip TV

Problemi di salute per Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso sui Instagram uno scatto con una flebo al braccio.

Momenti di preoccupazione per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e ex moglie di Flavio Briatore ha recentemente vissuto un momento difficile e si è trovata ricoverata in ospedale. A rivelare la situazione è stata proprio Elisabetta, che ha condiviso con i suoi follower su Instagram una foto in cui appare con una flebo al braccio.

Elisabetta Gregoraci: "La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale. Ora sono di nuovo qui, ma niente di grave"

Nella sua dichiarazione, la presentatrice ha spiegato di essere alle prese con problemi di salute non meglio specificati, che potrebbero essere il risultato di uno stress eccessivo ma i dettagli non sono stati ancora rivelati.

Nella storia pubblicata sui social, Elisabetta ha scritto:

“C'è un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora è il mio turno... La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale. Ora sono di nuovo qui, ma niente di grave. Non preoccupatevi, ma ho bisogno di prendermi un po' di tempo per me stessa. Mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”.

Nel frattempo, Elisabetta ha dovuto affrontare anche una separazione emotiva dal figlio Nathan Falco, che ha tredici anni. Il ragazzo si è trasferito in un collegio in Svizzera. “Gli ho scritto molte lettere e gli ho detto: ‘Amore mio, se ti manca mamma, leggile; sarà come se fossi con te’. Nathan è felice, ha già fatto tanti amici e forse tornerà con un fidanzato”, ha raccontato la Gregoraci durante un'intervista a “Storie di donne al bivio” con Monica Setta.

Nonostante le difficoltà, la Gregoraci può contare sul sostegno del fidanzato Giulio Fratini. La loro relazione, che dura ormai da due anni, sembra procedere a gonfie vele. Nonostante la differenza di età – lei è dodici anni più grande di lui – la coppia appare molto affiatata e unita. Quando non è occupata con il lavoro o con le questioni legate al figlio, Elisabetta dedica tutto il suo tempo a Giulio, giovane imprenditore di successo, trovando in lui una fonte di conforto e felicità.