Elisabetta Gregoraci, paragonata a Ilary Blasi, non ci sta e replica velenosa

Elisabetta Gregoraci viene paragonata a Ilary Blasi, accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, e non la prende benissimo.

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore, con il quale è in ottimi rapporti nonostante il matrimonio sia finito da anni. Quando una fan ha fatto notare una somiglianza fisica con Ilary Blasi, frutto a suo dire di ritocchi estetici, la showgirl non l’ha presa benissimo.

Elisabetta Gregoraci rifatta come Ilary Blasi? La replica

Per festeggiare le festività natalizie, Elisabetta Gregoraci si è concessa una vacanza rilassante, all’insegna del lusso, in Kenya dove è volata insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore. Sebbene il matrimonio tra i due sia finito da tempo, infatti, Flavio ed Elisabetta sono ancora in ottimi rapporti e festeggiano insieme le ricorrenze più importanti, mostrandosi una famiglia solida e felice. Come sempre, sotto le foto e i video della Gregoraci pubblicati sulla sua pagina Instagram, sono piovuti commenti positivi ma anche qualche critica.

Un utente, in particolare, ha accusato la showgirl di essere ricorsa alla chirurgia, paragonando le sue labbra a quelle di Ilary Blasi. Un paragone che ad Elisabetta non è piaciuto per niente. "Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te”, ha commentato stizzita la presentatrice sui social.

Insomma, Elisabetta non ci sta e conferma di non essersi mai ritoccata, a differenza ella collega de L’Isola dei Famosi. Ilary, nel frattempo, è finita al centro delle critiche di alcuni fan, che si sono detti insoddisfatti nel ritrovarla al timone del reality show ambientato in Honduras. La romana, senza badare alle polemiche, è pronta con la nuova edizione e iniziano ad emergere i primi possibili naufraghi, che si metteranno alla prova nel programma di intrattenimento più duro di sempre.