Elisabetta Canalis parla dell'Incendio di Los Angeles: ''Non sono riusciti a mettere in salvo animali e cose preziose''

Elisabetta Canalis racconta l'incubo del terribile incendio divampato a Los Angeles, visto dalla finestra di casa sua.

L’enorme incendio divampato a Los Angeles tiene tutti con il fiato sospeso e sta mietendo vittime, con oltre 130mila persone sfollate. Elisabetta Canalis, che da anni vive stabilmente nella città della California, ha raccontato l’incubo che i cittadini stanno vivendo e il suo stato d’animo, osservando le fiamme dalla sua abitazione. Ecco cosa ha detto l’ex Velina di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis racconta l’orrore dell’incendio di Los Angeles

Ormai diversi giorni fa a Los Angeles è scoppiato un incendio enorme che sta sconvolgendo e mettendo a ferro e fuoco la città della California, con circa 30 vittime accertate al momento, 130mila famiglia che hanno visto la loro casa distrutta dalle fiamme o che hanno dovuto evacuare in fretta e furia per ragioni di sicurezza, e danni stimati sui circa 150 miliardi di dollari. Una catastrofe ambientale che ha mangiato un grande polmone verde e che avrà conseguenze sul clima, ma anche un’emergenza sociale dal momento che molte persone sono rimaste senza nulla come ha raccontato anche Elisabetta Canalis. L’ex Velina di Striscia la Notizia vive da diversi anni a Los Angeles, dove ha una sua palestra, e dove è cresciuta la figlia Skyler. Sebbene spesso e volentieri Elisabetta fa ritorno in Italia, come nel caso del matrimonio di Diletta Leotta dove ha presentato ufficialmente il nuovo compagno Georgian Cimpeanu, con il quale fa coppia da 2023, la showgirl considera la città americana la sua seconda casa e dunque ha il cuore straziato dall’incendio gigantesco e inarrestabile.

“Per fortuna abito in una zona con pochi alberi, quindi più sicura. Si trova a metà strada ta i due incendi più grossi […] Il problema più grosso era il fumo nell’aria: ci hanno ordinato di tenere chiuse le finestre e non accendere aria condizionata o riscaldamento per non fare entrare sostanze nocive. E anche di bollire l’acqua prima di usarla”.

Ha svelato Canalis ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl ha ammesso di aver atteso fino all’ultimo momento prima di lasciare la città per raggiungere sua madre in Italia, dal momento che la donna avrebbe dovuto sottoporsi ad un importante intervento, con l’automobile pronta e le valigie fatte in caso di emergenza. Per fortuna ora sembra che, almeno nella sua zona, il pericolo sia rientrato dato che alla figlia è stato concesso anche di tornare a scuola negli ultimi giorni.

Elisabetta Canalis contro chi polemizza sulle vittime Vip dell’incendio

Elisabetta Canalis ha espresso il suo dolore per l’incendio di Los Angeles e ha confessato di essere riuscita a dormire una sola notte in una settimana intera a causa della preoccupazione, ovvero quando le autorità hanno informato della riapertura delle scuole e dunque del pericolo scampato nella zona dove risiede con Skyler e il suo compagno. Canalis si è detta molto commossa dall’altruismo dimostrato dai cittadini della città che, a dispetto di chi crede che siano superficiali e egoisti, si sono dimostrati immediatamente pronti a mettersi a disposizione gli uni per gli altri, portando lo splendido esempio dell’attrice Halle Berry che ha aperto anche casa sua per accogliere gli sfollati.

Sono tante le vittime degli incendi così come coloro che hanno perso la casa tra cui molti Vip, ad esempio Paris Hilton, Miles Teller e Miley Cyrus. Sul web sono scoppiate polemiche molto forti contro gli sfoghi dei Vip che hanno viste distrutte le loro ville, da parte di chi sostiene che potranno acquistare un’altra casa di lusso molto presto, e che dovrebbero essere i “comuni mortali” ad essere sostenuti. Questo non è il pensiero di Elisabetta che si è detta molto critica verso queste persone che, evidentemente, non comprendono fino in fondo l’emergenza che sta vivendo la città, una grave tragedia.