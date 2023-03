Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri è ufficiale: svelati i dettagli!

Gossip TV

Elisabetta Canalis e Brian Perri si separano ufficialmente, dopo mesi di rumors e voci di separazione. Vediamo insieme i dettagli!

La notizia è ufficiale: Elisabetta Canalis e Brian Perri sono in procinto di divorziare. Dopo mesi di rumors e possibili voci di separazione è giunta la conferma che tra la showgirl e il chirurgo è finita e i due divorzieranno a breve.

Elisabetta Canalis, tutto sul divorzio tra lei e Brian Perri

Dpo 10 anni di matrimonio e la nascita della piccola Skyler Eva, la coppia formata da Brian Perri ed Elisabetta Canalis si dirà addio e firmerà le carte del divorzio. I due hanno già depositato i documenti in tribunale e sono decisi a chiedere l'affidamento congiunto della piccola Skyler. Nessuna lotta tra i due coniugi, né beghe legali (l'opposto della vicenda Ilary Blasi - Francesco Totti). Elisabetta Canalis non avrebbe chiesto alcun mantenimento e avrebbe già lasciato la casa in cui hanno vissuto, per andare a vivere in un appartamento.

La notizia del trasloco era già stata data da Deianira Marzano che aveva notato che le ultime storie della showgirl erano postate da una dimora diversa da quella solita e non c'erano notizie di spostamenti. Al momento, Elisabetta Canalis non tornerà in Italia, ma resterà a Los Angeles, dove vive la sua bambina e dove ha trascorso la sua vita.

Nelle ultime settimane si vociferava anche di un nuovo amore nella vita della velina: era stata vista, infatti, in compagnia di George Cimpeanu, campione di kickboxing, sport che anche Canalis pratica da anni. I due sono amici di lunga data, ma alcuni spostamenti avevano fatto ipotizzare che tra loro ci fosse molto di più.