Elisabetta Canalis, finita la storia con Brian Perri: le foto con un nuovo compagno non lasciano dubbi

La showgirl Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri non stanno più insieme, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi in cui la showgirl è in compagnia di un altro uomo. Vediamole insieme.

Per Elisabetta Canalis e Brian Perri, la relazione sembra ormai giunta al capolinea: dopo diversi rumors di una crisi tra i due, con tanto di cambio di casa per la showgirl e l'assenza dai social di entrambi, arriverebbe una conferma che il loro matrimonio è davvero finito.

Elisabetta Canalis, le foto di Chi la mostrano con una nuova fiamma

L'ex Velina di Striscia la Notizia non ha mai rilasciato alcun commento circa le numerose voci di rottura e crisi tra lei e il marito, ma, ora, sono spuntate delle foto che la ritraggono in compagnia di un altro uomo. A paparazzarla è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini e che l'ha beccata a Milano, in occasione della Fashion Week.

La showgirl è stata vista in dolce compagnia con il 29enne George Cimpeanu, campione di Kickboxing, uno degli sport praticati da Canalis e sembra che tra i due ci sia un'amicizia di lunga data e che si siano allenati insieme in più di un'occasione. Il settimanale ha seguito i diversi spostamenti della coppia, dalla palestra a cena fuori, fino al rientro a casa di Elisabetta Canalis, dove l'atleta è stato visto arrivare alle 23 e non uscire se non dopo diverse ore.

A questo si aggiunge che da tempo Canalis e il marito, il chirurgo Brian Perri, non sono visti insieme da molto tempo e che lei non indossa più la fede al dito. Sembra perciò sicuro che il matrimonio sia ormai finito.