Elisa Isoardi torna in TV: ''Devo ringraziare le donne della Rai''

Elisa Isoardi sembra aver superato il momento difficile dopo L’Isola dei Famosi, conquistando un nuovo spazio in Tv.

Non è stato semplice per Elisa Isoardi trovarsi del tutto tagliata fuori dal piccolo schermo, ma la presentatrice è risorta dalle sue ceneri ed è pronta a sbarcare su Rai 2 con un nuovo format. Prima del debutto, Elisa ha fatto una confessione sulle colleghe presentatrici, tirando in ballo anche Maria De Filippi.

Elisa Isoardi rompe il silenzio prima del ritorno in Tv

Parte domenica 11 settembre 2022 il nuovo programma di Rai 2 condotto da Elisa Isoardi, Vorrei dirti che. La presentatrice è stata a lungo fuori dal piccolo schermo senza un programma, quando è stata esclusa dalla conduttrice di Uno Mattina Estate dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nonostante il successo che ha riscosso tra il pubblico di Mediaset, Elisa non è stata presa in considerazione neppure dal Biscione che ha preferito mantenere le proprie presentatrici. Ora, finalmente, Elisa avrà il suo riscatto e lo racconta ai microfoni di Superguidatv.

"Devo ringraziare le donne della Rai, in primis Mara Venier ma anche Bianca Berlinguer e Milly Carlucci che mi ha voluta a Ballando con le stelle. Sono contenta di essere tornata in questo modo. È per me un ritorno in famiglia e mi emoziono ogni volta. Alla conferenza è scattato l’applauso e per me quel gesto ha significato tanto”.

Il nuovo format di Rai 2 prevede diversi viaggi della Isoardi in giro per l’Italia, pronta a raccontare le storie dei protagonisti che hanno chiesto il suo intervento, lasciando spazio anche ad un lato cooking show per chiedere scusa o ringraziare una persona a loro cara. Il palinsesto, a differenza del parere del pubblico, potrebbe non essere così generoso con Elisa, che si scontrerà la domenica con Maria De Filippi e Mara Venier. Lei, tuttavia, non sembra aver preso neppure in considerazione la sfida:

“Zia Mara chapeau, Maria chapeau. Sono le maestre della televisione italiana. Non siamo lì per fare confronti perché Raidue è una bella scommessa e cercheremo di portare un prodotto buono con dei messaggi giusti, abbracci e affetto”.