Edoardo il vincitore di Masterchef era convinto di aver perso

Gossip TV

Ha vinto Masterchef dodicesima edizione in una finale serrata il viaggiatore ex rider Edoardo Franco che ha raccontato la parabola che l'ha portato a toccare il fondo e ora a risalire sorprendentemente.

Ha fatto il rider ad Amburgo come ultimo di tanti lavori, in varie città. Poi durante un'ultima consegna ha detto basta, si è fermato, è tornato indietro e si è iscritto a Masterchef Italia. Edoardo Franco ha poi vinto, dopo essersi presentato con un look ironico ed eccentrico, capelli e baffettoni da europeo dell'est prima della caduta del muro. Un percorso incredibile l'ha portato a diventare il miglior cuoco amatoriale dell'anno. Era addirittura scoppiato a piangere dopo aver consegnato l'ultimo piatto del suo menù, il dolce, nel corso della finale. "Pensavo di aver perso", ha detto, "avevo sbagliato il piatto". La sorpresa è stata che è piaciuto molto ai giudici, sicuramente più di quanto avrebbero apprezzato la ricetta prevista cucinata a puntino.

Edoardo ha detto di aver toccato il fondo e ora è risalito, popolare fra i telespettatori, ma mai quanto fra i suoi colleghi in cucina, che hanno più volte sottolineato la sua sensibilità e il suo altruismo, come dietro il guascone che intitolerà il suo libro di cucina "Daje! La mia cucina senza confini”, in uscita il 10 marzo da Baldini+Castoldi, si nasconda una "persona speciale, sempre pronta a dare una mano, un mondo di delicatezza al di fuori della persona che incita", come ha dichiarato Mattia, quarto classificato, in un incontro via zoom.

A proposito di Edoardo, ogni promessa è debito, si dice, e se la promessa è fatta sotto una pioggia di coriandoli sulla proclamazione del vincitore di MasterChef Italia non la si può non mantenere. Giovedì sera, proprio pochi istanti dopo l’urlo fatidico del nome di Edoardo Franco, Chef Bruno Barbieri aveva dato appuntamento in Piazza Duomo a Milano al trionfatore del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – concluso su Sky e in streaming su NOW con un record di ascolti, è stata la finale più vista degli ultimi 3 anni con oltre un milione di spettatori di media. Detto, fatto.

Chef Bruno e il dodicesimo MasterChef italiano si sono ritrovati all’ombra della Madonnina e sotto un sole primaverile, in mezzo alla folla, per mantenere la promessa. Edo seduto su uno sgabello, e “Chef Barbieri Barbiere” con in mano forbici, pettini, un rasoio elettrico e anche una mantella da barbiere, e intorno a loro centinaia di persone in attesa del tanto atteso taglio. Ed ecco, in pochi minuti, la nuova versione di Edoardo, con un mullet rivisitato che vira verso un originalissimo caschetto. Il commento del nuovo MasterChef italiano? Ovviamente un bel “Dajeeee!”.