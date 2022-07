Eddy Siniscalchi: Tutto sul giovane fidanzato di Valeria Marini

Gossip TV

Eddy Siniscalchi: Ecco chi è la nuova fiamma di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi nasce a Napoli, in Campania, nel 1987; ha quindi 35 anni. Il suo lavoro lo porta a viaggiare molto, tanto che, di frequente, si trova a Roma, oppure a Milano, ed in diverse altre città italiane e straniere. Eddy è un imprenditore, e, stando a ciò che scrive sui social, dovrebbe lavorare anche come broker finanziario.

Attualmente è al centro del gossip per la sua relazione con Valeria Marini. La showgirl è del 1967; dunque, i due hanno ben venti anni di differenza. Tuttavia, né per lui né per lei questo rappresenta un problema. Valeria, infatti, ha dichiarato nel corso di una recente intervista:

L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera.

La soubrette, grazie a Siniscalchi, è riuscita a superare un periodo piuttosto buio della sua vita da un punto di vista sentimentale, durante il quale aveva persino pensato di farsi suora, rinunciando così per sempre all'amore e alla carriera.

Nel 2018, Eddy partecipa a Uomini e Donne, in veste di corteggiatore. La sua esperienza all'interno del dating show di Canale 5, però, dura ben poco. Questa, a quanto pare, è la sua unica apparizione in televisione.