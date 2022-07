Valeria Marini parla del giovanissimo Fidanzato: ''Era sovrappeso, l’ho fatto dimagrire''

Gossip TV

Valeria Marini racconta come è nata la storia d’amore con Eddy Siniscalchi.

Valeria Marini è felicemente innamorata di Eddy Siniscalchi, un ragazzo molto più giovane di lei, che è riuscito a farle tornare a battere il cuore. Dopo aver annunciato la nuova relazione, la stellare showgirl racconta qualcosa in più sul nuovo fidanzato.

Valeria Marini stupisce sul fidanzato Eddy

Nuovo amore per Valeria Marini, la stellare soubrette che fa dentro e fuori dai reality show più amati d’Italia, lasciando sempre il segno. Pochi giorni fa, in seguito a pensanti attacchi da parte del Web, Valeria ha rotto il silenzio sul nuovo fidanzato Eddy Siniscalchi, raccontando di essere al settimo cielo al fianco del giovane compagno, il quale riesce a soddisfarla egregiamente sotto e fuori le coperte. Intervistata da Novella 2000, Valeria ha ammesso di crede che questa sia la volta giusta per innamorarsi e mettere su famiglia.

“È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settore. Un gran lavoratore. Si alza alle sei del mattino, per seguire i suoi affari. Ripeto, un gran lavoratore e quando un uomo lavora con passione poi, nel privato, dà il meglio di sé: affetto, comprensione, amicizia, simpatia, gentilezza. E poi amore, abbracci, passione, baci stellari […] Prima era un po’ in sovrappeso, l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane. Ed ora anche fisicamente è stellare”.

Valeria, dopo aver raccontato questo aneddoto sulla forma fisica di Eddy, ha confidato di sentirsi innamorata di lui, che descrive come una persona splendida in tutti i senti. Marini, poi, ha voluto precisare che il suo nuovo fidanzato non solo la tratta con i guanti, ma la fa sentire unica anche nell’intimità, fattore fondamentale per essere una coppia… Stellare!