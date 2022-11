Domenica In, Paola Barale gelata dalle parole del ballerino Roly Maden, la sua reazione in diretta

Gossip TV

Dopo l'eliminazione a Ballando con le Stelle, Paola Barale è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Tutto nella norma, se non fosse che il suo partner di ballo, Roly Maden l'ha gelata con un commento negativo, in diretta. Ecco cosa è successo

Deve essere stato un weekend impegnativo per Paola Barale: prima l'eliminazione a Ballando con le Stelle nella puntata andata in onda ieri sera, poi il commento poco carino rivoltole dal suo (ormai) ex partner di ballo Roly Maden a Domenica In.

Domenica In, cala il gelo in studio dopo le parole di Roly Maden a Paola Barale

La showgirl già nei giorni scorsi aveva mostrato una certa insofferenza verso la giuria del programma, secondo lei troppo severa nei suoi confronti. Anche l'opinionista Rossella Erra, ospite oggi a Domenica In, le ha dato ragione, affermando che molte volte nel suo percorso danzate Paola Barale era stata ingiustamente criticata, anche a causa di una certa mancanza di feeling con il suo partner di ballo, Roly Maden

L'eliminazione da Ballando con le Stelle è stata una doccia fredda per la showgirl e anche in studio con Mara Venier sembrava davvero abbattuta e dispiaciuta per l'accaduto. Per cercare di consolarla, la conduttrice ha pensato di chiamare in diretta Roly Maden, ma la telefonata non è andata come tutti si aspettavano.

Invece di consolare la showgirl, le parole del ballerino hanno gettato un'ombra di dispiacere sul suo viso e abbassato la temperatura dello studio fino al gelo polare:

"Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava."

Paola Barale e l'intero studio sono rimasti di sasso per la rudezza delle parole di Maden, il quale ha poi tentato di correggere il tiro, ma ha peggiorato solo la situazione, tanto che la sua ex partner gli ha chiesto di non dire più nulla, perché il discorso era fin troppo chiaro.

A Mara Venier, dopo aver chiuso la telefonata, ha dichiarato il suo dispiacere:

"Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità."

Al suo sconforto si è unito anche Alberto Matano che ha raccontato alcuni retroscena sull'eliminazione della showgirl:

"Siamo stati in attesa che arrivasse il miracolo che non è arrivato, ieri non ha ballato un granché e basta. Ieri il risultato è stato giusto. Mi dispiace per lei che mi sta simpatica, però questo è."