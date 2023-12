Domenica In, Mara Venier è pronta a dire addio al programma?

Gossip TV

Mara Venier potrebbe essere pronta a dire addio a Domenica In? Ecco l'ultima indiscrezione e chi potrebbe sostituirla!

Si sta concludendo un altro anno e per alcuni programmi è già arrivato il momento dei primi bilanci: Domenica In, in questi mesi, si è confermato campione di ascolti nella domenica pomeriggio di Rai1, grazie e soprattutto al carisma della sua conduttrice Mara Venier.

Domenica In, Mara Venier pronta a lasciare il programma? Ecco chi potrebbe sostituirla

La zia Mara, come si fa affettuosamente chiamare da tutti i suoi ospiti più affezionati, è un tripudio di energia ed è stata in grado di traghettare Domenica In nel corso di questi anni in una delle fasce orarie più difficili della tv: quella del pomeriggio domenicale.

Riuscendo a intrecciare storie commoventi, ironia, ospiti di grande rilievo e interviste esclusive - basti pensare a quelle di fine anno con Fedez e Belen Rodriguez - Mara Venier ha reso Domenica In un programma in grado di fare il pieno d'ascolti e di sostenere egregiamente la presenza di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale5 nella medesima fascia oraria.

Tuttavia, la conduttrice ha più volte dichiarato di aver intenzione di lasciare le redini del talk show, per dedicarsi alla famiglia e negli ultimi anni le voci di un suo possibile ritiro si sono moltiplicate. E, nell'ultima conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione di questa edizione, la conduttrice ha dichiarato di aver preso la sua decisione finale:

"Questa volta non torno indietro e non ci saranno ripensamenti. Sono fermamente convinta che questa sia la decisione più giusta. Voglio dedicarmi alle persone che amo, a Nicola e alla mia famiglia"

Se davvero questo fosse il caso, allora, Domenica In si ritroverebbe a perdere una delle sue colonne portanti e per trovare un sostituto/a adeguati la Rai potrebbe fare fatica. Eppure, sembra che ci siano già dei candidati papabili nel caso in cui questo sia davvero l'ultimo anno di conduzione di Mara Venier. Uno dei primi nomi della lista è certamente quello di Alberto Matano: giornalista esperto e ottimo conduttore, Matano è al timo de La Vita in Diretta e, come Mara Venier, è stato in grado di trovare la giusta formula per il suo programma, tanto che la nuova edizione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino sembrava inizialmente una sua pallida imitazione. Matano inoltre è anche uno degli opinionisti di Ballando con le Stelle e ha con Venier un rapporto di stima e affetto, che lo renderebbero perfetto per il ruolo.

in realtà, dato che da gennaio 2024 il suo contratto con Mediaset cesserà definitivamente, si vocifera che anche Barbara D'Urso potrebbe essere nella lista di nomi di conduttori di Domenica In, ma bisognerà attendere per scoprire se davvero l'ex regina di Canale5 firmerà un contratto con Rai.