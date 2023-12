Barbara D'Urso è sempre più vicina a un accordo con la Rai? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a un accordo con la Rai, dopo l'addio a Mediaset. Ecco cosa sappiamo!

L'addio di Barbara D'Urso a Mediaset continua a far discutere, tanto che anche a distanza di mesi ancora si diffondono rumors su quale potrà essere il suo prossimo programma. E, stando all'ultima indiscrezione, sembra proprio che un accordo con la Rai sia sempre più vicino...

Barbara D'Urso, l'accordo con Rai è sempre più vicino?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, sembra che ci siano importanti novità per quanto riguarda l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e volto di uno dei programmi Mediaset più seguiti di sempre. Gli ultimi rumors sembrano riportare che Barbara D'Urso sia sempre più vicina a un accordo con la Rai e sembra che i fan della conduttrice possano aspettarsi anche un altro colpo di scena. Dopo l'addio da Pomeriggio 5, che ha visto al suo timone Myrta Merlino, la conduttrice ha preso un periodo di pausa dalla tv, nonostante diversi personaggi del mondo dello spettacolo ne invocassero il ritorno, come il direttore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci.

A riportare l'ultima indiscrezione è Alberto Dandolo: secondo il giornalista, Barbara D'Urso, dopo aver quasi ottenuto la co-conduzione di Sanremo 2024, potrebbe occupare il posto di conduttrice di un noto programma Rai, durante la domenica pomeriggio, dopo la messa in onda di Domenica In.

Come svela il settimanale, quello spazio è occupato dal programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi...a ruota libera, ma è molto probabile che ci siano cambiamenti importanti sulla rete e che rivoluzionino il palinsesto per rendere la programmazione più competitiva che mai.

E, parlando di competizione, se la notizia della conduzione di un programma Rai si rivelasse corretta, Barbara D'Urso sarebbe la diretta concorrente di Verissimo e Silvia Toffanin, in onda con il suo talk show il sabato e la domenica alle ore 16.30. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire se presto l'ex regina di Canale5 sarà invece il nuovo volto di punta dell'azienda di Viale Mazzini. Dopotutto, a partire da gennaio 2024, il suo contratto con Mediaset sarà ufficialmente concluso e, oltre a diverse interviste che D'Urso ha promesso di concedere, chissà che non ci potremmo aspettare anche l'annuncio di una sua nuova avventura televisiva.