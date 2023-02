Domenica In, Mara Venier dirà addio al programma. Ecco le ultime indiscrezioni

Gossip TV

L'amatissima Mara Venier non sarà più al timone di Domenica In? Vediamo insieme cosa sappiamo delle ultime indiscrezioni.

Domenica In è forse il programma di Rai 1 più amato dagli italiani: il pubblico del palinsesto Rai, infatti, è molto legato al talk show della domenica pomeriggio, merito soprattutto della sua conduttrice, Mara Venier. Ma la zia d'Italia potrebbe lasciare il timone della prossima edizione?

Mara Venier non condurrà più Domenica In?

In un'intervista al settimanale DiPiù, Venier ha rivelato che, benché Domenica In sia la sua casa e lei sia sempre felice di stare in tv a condividere contenuti con il suo pubblico, inizia però anche a essere stanca e vorrebbe ritirarsi per poter stare più tempo con la sua famiglia. La Mara nazionale, infatti, solo quest'anno se l'è vista brutta con il Covid-19, ammalandosi proprio durante le festività e rischiando di non poter andare in onda.

Venier ha raccontato che non vorrebbe rinunciare totalmente al suo ruolo di conduttrice televisiva, ma forse, preferirebbe passare a programmi meno complicati, dove il carico di lavoro potrebbe essere più facile da gestire e le permetterebbe di trascorrere del tempo con suo marito, Nicola Carraro. La notizia non giunge nuova alle orecchie del pubblico, infatti, già l'anno scorso, Mara Venier aveva raccontato di voler chiudere questa parentesi televisiva, ma è proprio per l'affetto che nutre per i suoi fan che ha deciso di restare ancora per un anno.

Grazie alla sua conduzione, Domenica In è diventato un programma seguitissimo, nel quale si susseguono attori, artisti, cantanti - non dimentichiamo le ospitate post Festival di Sanremo - che arricchiscono il palinsesto Rai e attraggono pubblico di ogni età. Se davvero questo dovesse essere l'ultimo anno di Mara Venier alla sua conduzione, allora, il programma ne risentirebbe sicuramente.