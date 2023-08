Diletta Leotta ritorna a casa dopo il parto insieme al compagno Loris Karius e alla piccola Aria

Gossip TV

Diletta Leotta ha finalmente lasciato l'ospedale dopo il parto, insieme a lei il compagno Loris Karius e la loro piccola Aria.

Diletta Leotta è oramai tornata a casa, dopo il parto: la conduttrice di Dazn è diventata mamma della piccola Aria il 16 agosto, il giorno del suo compleanno e il settimanale Chi l'ha paparazzata mentre lasciava l'ospedale con la sua bambina e il compagno Loris Karius.

Diletta Leotta torna a casa dopo il parto insieme a Loris Karius e alla piccola Aria

Il settimanale di Alfonso Signorini l'ha fotografata sorridente e felice, mentre lascia l'ospedale di Milano in cui ha dato alla luce la sua primogenita, pronta a iniziare la sua nuova vita da neo mamma. Tra gli scatti pubblicati dalla rivista, ce ne sono alcuni che mostrano anche la presenza dei genitori della conduttrice, giunti da Catania per aiutarla e conoscere la loro nuova nipotina. I genitori della conduttrice hanno già accolto un mese fa un'altra nipotina, figlia del fratello di Diletta Leotta.

La conduttrice di Dazn ha salutato i fotografi, non sottraendosi ai paparazzi, come anche il compagno Loris Karius, che trasportava in un passeggino la piccola Aria, ignara di tutto il clamore che ha suscitato la sua nascita. Diletta Leotta e il portiere del New Castle si sono conosciuti l'anno scorso, dopo l'estate e da ottobre sono inseparabili. I primi scatti di coppia li hanno ritratti mentre si godevano dei giorni di relax lontani da occhi indiscreti nelle spiagge della California, poi weekend romantici sulla neve e le presentazioni ufficiali in famiglia durante le festività natalizie. E, proprio il settimanale Chi, rivelava in esclusiva che la conduttrice era in dolce attesa. Una conferma arrivata dalla stessa Diletta Leotta, con un tenero annuncio sui social insieme al compagno.

Leotta ha raccontato la sua gravidanza, condividendo sui social i momenti più felici, i dubbi e le preoccupazioni, arrivando a creare un podcast, Mamma Dilettante, che ha ospitato diversi volti del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis, Alessa Marcuzzi, tutte ospiti a cui Diletta ha chiesto consigli e di raccontare la loro esperienza con la maternità, in attesa di scoprire come vivere la sua personale avventura da neo mamma. Al suo fianco, Loris Karius, il quale si dividerà tra il lavoro di calciatore in Inghilterra, la compagna e la sua bambina qui in Italia.