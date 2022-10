Diletta Leotta, nuovo amore all'orizzonte: le foto non lasciano alcun dubbio

Gossip TV

La conduttrice Diletta Leotta ha un nuovo amore: la coppia è stata paparazzata insieme e sembra già lontano il ricordo dell'ex, il modello Giacomo Cavalli. Ecco di chi si tratta.

Nella vita della conduttrice Diletta Leotta è arrivato un nuovo amore. Dopo la fine della sua storia con il modello e velista italiano Giacomo Cavalli, si è affacciato un nuovo interesse.

Diletta Leotta: le foto del settimanale Chi non lasciano dubbi

Solo pochi mesi fa, Diletta Leotta era legata al fidanzato Giacomo Cavalli, ma evidentemente si trattava solo di un flirt estivo, tanto che i due non si seguono più sui social.

La nuova fiamma è il portiere tedesco Loris Karius. Se il nome non vi è nuovo è perché è divenuto famoso per i numerosi goal mancati in Champions League durante la finale fra Liverpool e Real Madrid nella stagione 2017-2018, a causa di un trauma cranico subito nei primi minuti della partita.

Classe 1993, sul suo profilo Instagram il portiere ha più di 1,8 milioni di follower e una galleria di ex fidanzate bellissime. I due si sarebbero conosciuti a Londra e la conduttrice starebbe approfondendo lo studio della lingua inglese.

I due sono stati paparazzati da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, e le foto in esclusiva saranno pubblicate sul numero di mercoledì 26 ottobre. Sui profili ufficiali di Chi è possibile vedere una piccola anteprima, con l'ingresso del calciatore Loris Karius nel palazzo della conduttrice di DZN.

Karius è atterrato nel pomeriggio a Milano, riporta ancora Chi, mentre questa mattina era impegnato nella sfida tra Newcastle (la sua squadra) con il Tottenham di Antonio Conte.

Chissà che nei prossimi giorni non vedremo altre foto della nuova coppia Leotta-Karius.