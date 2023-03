Diletta Leotta, l'annuncio della gravidanza scatena una bufera di commenti negativi

Gossip TV

La conduttrice di DAZN Diletta Leotta e il compagno Loris Karius hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Come spesso accade, però, la notizia è diventata occasione per commenti e critiche degli haters. Vediamo insieme cosa è successo.

Come in molti sospettavano, Diletta Leotta è incinta del suo primo figlio dal compagno Loris Karius: la coppia ha annunciato la lieta notizia con un dolce video nella giornata di venerdì 24 marzo.

Diletta Leotta è in dolce attesa, ma la notizia scatena critiche e odio

Si vociferava da qualche settimana che la conduttrice di DAZN fosse in dolce attesa: le ultime foto dei settimanali in cui si mostrava con il compagno, il calciatore del New Castle Loris Karius svelavano una rotondità all'altezza dell'addome che faceva pensare che la coppia fosse in attesa, ma fino a ieri, venerdì 24 marzo, i due non avevano mai dato conferme della gravidanza.

Invece, a sorpresa, con un video commovente pubblicato su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno rivelato che diventeranno presto genitori:

"Vi dobbiamo dire una cosa...ma la sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la pancia!"

Si legge nella caption che accompagna il video dell'annuncio: una pioggia di auguri e commenti positivi si è riversata sui due futuri genitori, tanti volti dello sport e dello spettacolo hanno voluto congratularsi, ma tra i commenti non sono mancati anche quelli negativi: come spesso accade, infatti, gli haters hanno deciso di far sentire la loro voce, criticando la scelta della coppia di avere un figlio, dato che - secondo alcuni - i due si conoscono da troppo poco tempo. Infatti, sotto il video si possono leggere parole come: "Non avete perso tempo...ma come si fa a fare un figlio dopo soli 5 mesi che state insieme?!" e altri simili. La coppia è uscita allo scoperto durante il periodo di Natale, quando sono volati in Sicilia per le presentazioni ufficiali nella famiglia di Diletta Leotta, ma si frequentano già da ottobre, quando sono apparse le prime foto insieme.