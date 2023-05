Diletta Leotta: "Ho avuto paura quando ho scoperto di essere incinta. Il matrimonio con Loris? Solo se lo chiede lui"

Gossip TV

Intervistata, Diletta Leotta ha rivelato come si è sentita quando ha scoperto di essere in dolce attesa e se in futuro ci sarà un matrimonio tra lei e Loris Karius. Ecco cosa ha detto.

Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia da diversi mesi e hanno annunciato che, dopo l'estate, diventeranno genitori di una bambina. Intervista, la conduttrice di DAZN ha rivelato cosa ha provato quando ha scoperto di essere in dolce attesa.

Diletta Leotta, la scoperta della gravidanza e le nozze con Karius

Il Corriere della Sera ha intervistato Diletta Leotta in merito a questo momento di cambiamento che sta vivendo e per pubblicizzare il lancio del nuovo podcast che sarà lanciato a metà giugno, Mamma Dilettante, nel quale la conduttrice chiederà consigli sulla maternità, intervistando amici e personaggi del mondo dello spettacolo.

Prima dell'annuncio ufficiale della gravidanza, già diversi rumors si erano diffusi sulla conduttrice e su un sospetto rigonfiamento all'altezza dell'addome che si intravedeva nelle foto. Leotta ha rivelato di aver scoperto di essere in dolce attesa già alla Vigilia di Natale,e che inizialmente era spaventata da questa nuova avventura. I primi sospetti le erano venuti durante un pranzo con le amiche, mentre era nella sua Catania. Non era riuscita a godersi il cibo come al solito, perché avvertiva uno strano sapore in bocca:

"C'era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all'ennesima potenza, entusiasmo alle stelle. Lui era superfelice, eravamo in videochiamata e gli he detto che stavo per fare il test, lui era molto tranquillo, anche se non se lo aspettava."

La nascita della bambina è prevista per metà agosto e, con molta probabilità, Diletta Leotta partorirà a Milano, dove si trova anche il suo ginecologo. Al momento non hanno ancora scelto un nome per la piccola - "ci piaceva Ofelia, il nome di mia mamma, perché è raro, un bel nome, ma mia mamma ha detto di no, che è un nome disgraziato" -. E sul matrimonio? Leotta non si sbilancia e si limita a dichiarare che ci pensa, ma ad una condizione:

"Deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista"