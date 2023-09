Diletta Leotta festeggia il primo mese di vita della piccola Aria: la dolce dedica alla figlia

Gossip TV

Diletta Leotta ha dedicato un dolce messaggio sui social alla figlia Aria per il suo primo mese di vita. Ecco cosa ha scritto!

Il 16 agosto, data del suo compleanno, Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta di Aria, nata dalla relazione con il portiere del New Castle, Loris Karius. A distanza di un mese, la neomamma e conduttrice di DAZN ha deciso di dedicare alla sua piccola un dolce messaggio.

Diletta Leotta e il tenero augurio per il primo mese di vita della piccola Aria

La coppia ha iniziato a frequentarsi un anno fa, come testimoniano le foto che li ritraggono insieme verso ottobre. Per mesi Diletta Leotta e Karius hanno preferito tenere nascosta la loro storia, per poi uscire allo scoperto durante le festività di Natale, quando entrambi hanno presentato il partner alle rispettive famiglie.A marzo è arrivata poi la conferma ad alcuni rumors che circolavano da tempo: Diletta Leotta e Loris Karius sarebbero diventati presto genitori. L'annuncio è stato seguito dalle prime foto con il pancione che cresceva a vista d'occhio, dal gender reveal con tutti i nipotini di Leotta presenti e da tante testimonianze della gioia di diventare mamma.

Diletta Leotta ha anche condotto un podcast, Mamma Dilettante, nel quale intervistava alcune mamme del mondo dello spettacolo chiedendo loro consigli e opinioni sui più diversi argomenti. Poi, il 16 agosto, la conduttrice aveva annunciato la nascita della piccola Aria e da allora, attraverso foto e stories, ha testimoniato le prime fasi della sua nuova vita da neo mamma, condividendo ogni aspetto con i fan. E, ora, in occasione del primo mese di vita della sua piccola, la conduttrice di DAZN ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, un tenero video per celebrare il lieto evento.

Nel video in questione i fan possono vedere i piedini di Aria che si muovono senza sosta, con in sottofondo la canzone Aria di Giovanni Allevi. A corredo del tenero video, Diletta Leotta ha aggiunto una piccola dedica per la sua bambina:

"Un mese di te"

Lei e Karius, al momento, continuano a condurre vite separate, colmando la distanza tra loro con chiamate e videochiamate, come ha testimoniato anche il portiere del New Castle, in una recente intervista.