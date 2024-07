Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo fanno infuriare il Web, cosa è successo

Gossip TV

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, amici di vecchia data, si prendono scherzosamente in giro su Instagram ma il loro scambio non piace al popolo del web, ecco perché.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono grandi amici anche lontano dalla telecamera. I due attori scherzano spesso sui propri difetti, ma questa volta hanno esagerato e secondo il web hanno dato una brutta immagine a chi li segue, soprattutto i più piccoli. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, amicizia super

Grazie alla loro esperienza sul set di “Che Dio ci aiuti”, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo sono diventati due amici inseparabili. I due attori si sono mostrati spesso insieme, hanno condiviso vacanze ed eventi pubblici, tanto che per lungo periodo si è pensato che tra i due vi fosse del tenero. In realtà, Diana e Cristiano sono solo ottimi amici e hanno partecipato insieme anche alla prima stagione di Celebrity Hunted, lo show di Prime Video che ha fatto impazzire gli utenti della piattaforma streaming. Negli anni, i due attori italiani hanno mostrato spesso su Instagram e sui social in generale il loro divertente modo di relazionarsi, fatto di battute e bonarie critiche, ma questa volta hanno esagerato. Cosa è successo?

Pochi giorni fa, Diana si trovava in una gita in barca con la famiglia e il fidanzato Patrizio, con il quale sembra procedere tutto a gonfie vele. Durante la gita, Diana ha pubblicato sui social la foto di una buonissima fetta di tiramisù e Caccamo, come ha mostrato poi lei in seguito, ha commentato scatenando l’ira del popolo del web.

Diana e Caccamo, che pasticcio!

Volendo condividere in modo scherzoso la chat con l’amico Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo ha inconsapevolmente alzato un polverone tra il popolo del web. L’attrice, infatti, ha pubblicato lo scambio di battute con l’amico a proposito della fetta di tiramsù che ha gustato in barca con il fidanzato. Caccamo le fa notare che è un dolce calorico e lei risponde

"Sono una cicciona di me**a, lo so già, non me lo dire”, al quale sono seguiti altri scambi in cui Cristiano conferma. È palese che vi sia della ironia di fondo ma anche un forte sentimento di amicizia per poter scherzare in questo modo sull’aspetto fisico l’uno dell’altra, senza risultare crudeli. Agli utenti di Instagram, tuttavia, queste battute non sono piaciute dal momento che si parla spesso e volentieri di problemi alimentari tra i più giovani che, ingenuamente, potrebbero incappare in questa conversazione e iniziare a nutrire dubbi e ansie sull’alimentazione. Voi cosa ne pensate?