Daniele Scardina torna sui social dopo l'emorragia cerebrale di sei mesi fa: "Fiero di me per ogni miglioramento"

Gossip TV

L'ex pugile Daniele Scardina è ritornato sui social con un post e un messaggio di speranza a sei mesi dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito. Ecco cosa ha detto.

Daniele Scardina è tornato sui social, per la prima volta, dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito sei mesi fa. L'ex pugile ha deciso di condividere con i suoi followers i suoi progressi, pubblicando un toccante messaggio di speranza e di forza sul suo profilo Instagram.

Daniele Scardina torna sui social a sei mesi dall'emorragia cerebrale che lo ha colpito: le parole di speranza dell'ex pugile

Scardina aveva terminato da poco un allenamento, quando, negli spogliatoi, viene colpito da un'emorragia cerebrale e stramazza al suolo: è il 28 febbraio 2023. Immediato il ricovero presso la Clinica Humanitas di Rozzano, dove i medici decidono di sottoporlo a un delicato intervento, a cui segue il coma. Il suo manager, Alessandro Cherchi, rilascia diverse interviste per aggiornare i fan del pugile preoccupati per le sue condizioni. Dalle sue parole emerge che nulla dell'allenamento di quel pomeriggio poteva far pensare alle drammatiche vicende a cui sarebbe andato incontro Scardina:

"Una normale seduta di allenamento, trascorsa senza che si siano verificate situazioni particolari. Daniele non ha preso colpi, stava parlando tranquillamente quando, rientrato negli spogliatoi, si è sentito male"

Tanti i messaggi di supporto e preghiera per lui: dalla sua ex fidanzata, la conduttrice di DAZN Diletta Leotta, ai fan e agli amici più intimi. Poi, il risveglio dal coma e il trasferimento in una struttura specializzata per iniziare un lungo percorso di riabilitazione e fisioterapia, come aveva condiviso sui social il fratello Giovanni. A distanza di sei mesi da quegli eventi, Daniele Scardina è tornato a parlare per la prima volta ai suoi fan, raccontando le difficoltà e la speranza che lo guida ogni giorno:

"Sarebbe bello essere qui offi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo, non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio, quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere. La riabilitazione richiede tanto lavoro sia fisico sia mentale. Questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l'affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentito. I'm coming back"