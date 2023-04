Daniele Scardina: l'annuncio sui social che tutti aspettavano e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni!

Gossip TV

Daniele Scardina, l'ex pugile e fidanzato di Diletta Leotta, è stato colto da un'emorragia cerebrale qualche mese fa. E, ora, a distanza di tempo è arrivato finalmente un post che tutti aspettavano con ansia. Vediamo insieme i dettagli!

Daniele Scardina è un pugile ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, noto anche per la sua relazione passata con Diletta Leotta. L'atletà è stato colto da un malore il 28 febbraio, in seguito ad un allenamento e trasportato d'urgenza all'Istituto Clinico Humanitas di Milano, dove i medici sono intevenuti tempestivamente per bloccare un'emorragia cerebrale che rischiava di rivelarsi fatale.

Daniele Scardina è fuori pericolo: il post del fratello Giovanni rassicura i fan

A quasi due mesi da quel tragico giorno, oggi, Daniele Scardina è finalmente fuori pericolo: a comunicarlo con un commovente post sull'account ufficiale Instagram dell'altleta è il fratello Giovanni Scardina. King Toretto, com'è noto sul ring, è stato operato con un delicato intervento per arrestare un'estesa emorragia cerebrale e finalmente è fuori pericolo. Dopo aver lasciato l'Humanitas, Scardina si sottoporrà a una lunga riabilitazione in un centro di Lecco.

Nel post pubblicato dal fratello, quest'ultimo ringrazia con il cuore tutto lo staff che si è occupato di Daniele e la profonda umanità che hanno avuto per lui: dopo l'intervento, durato quattro ore e definito molto complesso e lungo, il pugile è stato in coma per diverso tempo, per permettere al suo corpo di recuperare e il suo manager aveva provveduto in più di un'occasione ad aggiornare i fan sulla sua ripresa, lenta ma stabile. Ora, finalmente, la sua famiglia e i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo e non resta che continuare a sperare che possa tornare in piena forma quanto prima.

Ecco cosa ha scritto Giovanni Scardina per annunciare la lieta notizia sui social:

"Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l'istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione della Terapia Intensiva Generale, il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele. La dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clicnico del reparto di neurochirurgia, il dotto Murizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anesetesia e Terapia Intensiva; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Insieme a loro ringraziamo tutta l'Equipe Medica della Terapia Intensiva, che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui. La strada è ancora lungam na lui è un campione e ha già vinto la battaglia più dura. God is Good all the time! All the time God is Good!"