Daniele Scardina, il post del fratello, "Combatte la battaglia della vita, pregate per lui"

Nel pomeriggio di martedì 28 febbraio scorso, il pugile Daniele Marco Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, ha avuto un malore dopo l'allentamento e da quel giorno lotta per la vita. Scardina è stato operato d'urgenza, l'intervento è riuscito ma è ancora sedato.

Oggi, a distanza di otto giorni, sul profilo Instagram del pugile originario di Rozzano, è apparso un messaggio da parte del fratello, Giovanni Scardina che ha scritto:

"Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie. Giovanni Scardina"

"Ci sono dei miglioramenti, ora c’è da aspettare e avere pazienza - ha dichiarato di recente il manager, Alessandro Cherchi - Daniele respira autonomamente, sta rispondendo a tutti i solleciti e a tutti gli impulsi che gli stanno dando. Questa è una cosa importante, i miglioramenti sono quotidiani e fanno ben sperare. Come detto, in casi come questi bisogna solo avere pazienza"

Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza al pugile, tra cui anche quello della sua ex fidanzata, Diletta Leotta.