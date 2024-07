Daniela Martani contro Fedez: "Io sono davvero sconvolta. Fedez non ha pagato i miei avvocati "

Gossip TV

Dopo la sconfitta legale di Fedez contro l'ex naufraga, attivista e conduttrice radiofonica Daniela Martani, il rapper milanese deve ancora risarcirla delle spese legali: "Mi sembra che i soldi non gli manchino" ha scritto l'ex hostess di volo che ha partecipato anche al Grande Fratello nel 2009.

Daniela Martani: "Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Fedez non ha pagato i miei avvocati, è passato quasi più di un mese dalla sentenza"

Ma facciamo un passo indietro. Fedez aveva intrapreso un'azione legale per diffamazione contro la Martani, chiedendo un risarcimento significativo a causa di alcuni suoi commenti che riteneva offensivi. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che non c'era alcun reato di diffamazione, respingendo così la richiesta del rapper. La disputa legale risale a un evento ben noto: il compleanno di Chiara Ferragni, organizzato all'interno di un supermercato. Questo episodio aveva sollevato molte polemiche.

Daniela Martani aveva espresso commenti critici su quell'evento, che Fedez aveva considerato diffamatori. La Martani aveva commentato la festa in termini molto duri:

"Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale, altrimenti chi glieli mette i like."

In seguito a queste dichiarazioni, Fedez aveva deciso di querelare la Martani per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 100 mila euro per i termini offensivi usati dall'opinionista. Tuttavia, il giudice ha respinto le accuse di Fedez, dichiarando infondata la sua richiesta. Di conseguenza, il rapper non riceverà il risarcimento che aveva chiesto. Daniela Martani che aveva espresso la sua soddisfazione per la conclusione della vicenda giudiziaria oggi è tornata a parlare della vicenda e sembra che non abbia ancora ricevuto il risarcimento delle spese legali da parte del rapper milanese.

"Io sono davvero sconvolta. Fedez non ha pagato i miei avvocati. è passato quasi più di un mese dalla sentenza che ha visto me vincitrice nella causa intentata da Fedez nei miei confronti per diffamazione con una richiesta danni di 100mila euro. E, nonostante il giudice abbia stabilito che Fedez deve pagare i miei avvocati una cifra non la posso dire per questioni di privacy, lui non ha tirato fuori neanche un centesimo. "

E ancora:

"Mi sembra che i soldi non gli manchino a Fedez, perché non fa altro che postare i suoi viaggi negli aerei privati, le sue vacanze strabilianti, i suoi attici megagalattici, la sua villa nel lago di Como, le sue macchine super costone. Insomma, i soldi li ha. Avrei potuto capire se una persona non avesse avuto la disponibilità economica, ma non me lo sarei mai aspettato da uno come Fedez che non fa altro che scialacquare i suoi soldi a destra e a manca, mostrando quanto lui sia ricco. Però ha dovuto indurre i miei avvocati a mandargli un atto di precetto, quindi richiedere un pagamento forzoso. Mi sembra una cosa fuori dal mondo."