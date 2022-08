Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: niente figli in vista per il momento

Gossip TV

In una conversazione con i suoi follower su Instagram, Giorgia Soleri ha raccontato di sé e della sua situazione di salute arrivando a rispondere a una domanda diretta di una fan.

"Se dovesimo descrivere l'amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme" ha scritto Giorgia Soleri su Instagram commentando lo scatto fotografico qui sopra che la ritrae con il suo findanzato Damiano David. Ancor prima che i Maneskin diventassero famosi e scalassero le classifiche del mondo della musica internazionale, Giorgia e Damiano era già una coppia molto affiatata, come lo sono tutt'ora. Come sappiamo, Giorgia soffre di endometriosi (infiammazione cronica degli organi genitali femminili) e conduce una battaglia contro la sottovalutazione di questa condizione di salute che incide sui rapporti sessuali e sulle funzioni fisiologiche. Scrittrice, attivista ed influencer 26enne, Giorgia è da sempre attenta alle tematiche femminili e femministe. È appena stata sulle Dolomiti per l'evento organizzato da TedXCortina, dove ha parlato proprio della sua esperienza di salute che risale all'età dell'adolescenza. Recentemente ha anche portato in Parlamento una proposta di legge che riconosce la vulvodinia e la neuropatia del pudendo come malattie che possono beneficiare dei livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale.

Giorgia Soleri: "Non desidero figli al momento"

Attraverso il suo account Instagram, che conta 721 mila follower, Giorgia Soleri si è messa a disposizione per parlare di endometriosi e vulvodinia ed aiutare le ragazze che ne soffrono affinché riescano a ottenere una diagnosi medica e non vengano rimandate a casa come se avessero normali dolori mestruali. Giorgia organizza abitualmente dirette sui social con medici esperti proprio per divulgare informazioni corrette riguardo queste patologie. Tra le tante domande arrivate, una di queste andava diretta su una questione per niente secondaria, legata all'avere figli. "Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?" La risposta di Giorgia è stata altrettanto diretta: "Al momento niente, perché non desidero una gravidanza".