Critiche feroci a Belen Rodriguez, c'entra Maurizio Costanzo

La showgirl argentina sui social, è stata travolta dalle critiche: ecco il motivo

Sono stati centinaia e centinaia i messaggi rivolti a Maurizio Costanzo, una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana che si è spento all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio.

Belen Rodriguez sotto accusa

Tantissimi i ricordi del grande giornalista sui social ma anche tanti interventi nelle varie dirette che hanno parlato della sua scomparsa. E tanti sono stati anche i volti noti che hanno presenziato alla camera ardente e alla cerimonia funebre. Da Fiorello a Mara Venier, a Giorgia Meloni e ancora, Carlo Conti, Sabrina Ferilli Gerry Scotti, Massimo Lopez e tanti altri.

Al funerale si è visto anche Stefano De Martino, da anni intimo amico della De Filippi e di Costanzo. A far rumore è stata l'assenza di Belen Rodriguez e il suo silenzio social. La showgirl argentina infatti, non ha presenziato ai funerali e non ha dedicato alcune pensiero a Maurizio. A pochi giorni dalla sua scomparsa, Belen ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo social che è stato bersagliato dalle critiche.

"Come mai nel rispetto di Maria non sei andata?"si legge sui social "Ma al funerale di Costanzo c'eri?" "Tu chiaramente non sei andata al funerale" e ancora, "Nessun accenno alla scomparsa di Maurizio Costanzo come mai?", "Ma possibile che non ti sei degnata di dire una parola riguardo alla scomparsa di Maurizio Costanzo? Neanche al funerale, che delusione"

Belen, oltre ad avere un bel rapporto con la De Filippi ha presenziato più volte al Maurizio Costanzo Show e a L'Intervista, il talk show del giornalista in cui la showgirl, per la prima volta, parlò della rottura con Stefano De Martino.