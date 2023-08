Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show: spunta il vero motivo

Gossip TV

L'ex naufraga non farà parte del cast della nuova edizione dello show di Carlo Conti, il motivo è stato svelato dal settimanale Di Più.

Venerdì 22 settembre prossimo tornerà in onda Tale e Quale Show, il fortunato talent show condotto da Carlo Conti giunto alla tredicesima edizione. Tra i partecipanti ufficiali era stato fatto il nome dell' ex suora Cristina Scuccia, vincitrice di The Voice of Italy e reduce dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Tale e Quale Show, fuori Cristina Scuccia: ecco quale sarebbe il vero motivo

Negli ultimi giorni, tuttavia, il nome della Succia è stato sostituito all'ultimo dalla cantante e showgirl Jo Squillo.

Ma cosa è successo esattamente e perché la Scuccia non ci sarà dopo l'annuncio ufficiale? Inizialmente si è parlato di un mancato accordo economico ma il settimanale Di Più ha svelato un altro retroscena relativo alla mancata partecipazione dell'ex naufraga.

Ecco cosa ha riportato il magazine diretto da Osvaldo Orlandini:

"L’ex ‘naufraga’ avrebbe richiesto espressamente “di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti."

Carlo Conti, nei giorni scorsi, ha annunciato il cast ufficiale dei cantanti in gara tra cui figurava, appunto, la Scuccia:

"I cantanti in gara saranno dieci: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli"

"Confermata, inoltre, la ‘strana” coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nella precedente edizione ha fatto impazzire il web e i social: uno era ripetente, l’altro professore ma in questa edizione saranno ambedue ripetenti con “imprese canore” da compiere.