Costanza Caracciolo, come è nato l’amore con Vieri poi ricorda il periodo buio dell’Aborto

Costanza Caracciolo si lascia andare ad una serie di confessioni a cuore aperto, dalla storia d’amore con Christian Veri al terribile aborto.

Ex Velina di Striscia la Notizia e influencer piuttosto amata su Instagram, dove ha lanciato la sua linea beauty ispirata alle due splendide figlie Stella e Isabel, Costanza Caracciolo ha parlato della sua vita e della nascita della love story con Christian Vieri, con il quale ha superato anche uno dei momenti più difficili.

Costanza Caracciolo e quel ricordo terribile, così l’ha superato con Vieri

Bionda, bellissima, bocca piena e un sorriso che ti stende. Costanza Caracciolo ha raccontato in una lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera, di aver rischiato di non essere presa come Velina durante le selezioni, salvata da Sandra Milo che era giudice e rimase colpita dalla sua bellezza. In coppia con Federica Nargi, con la quale ha ancora un rapporto bellissimo e sta crescendo insieme le figlie per far sì che anche loro siano grandi amiche, Costanza ha stregato tutti sul bancone di Striscia la Notizia, poi tuttavia si è allontanata dal mondo della televisione. Ma come mai Caracciolo non ha continuato la professione televisiva?

“Devo essere sincera? Nessuna. Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati”.

Capitolo ben più bello è quello della sua relazione con Christian Vieri. Tra i due una forte chimica, una grande differenza d’età ma tanto amore come racconta l’ex Velina che, parlando del matrimonio, ha ammesso di aver organizzato qualcosa di semplice e pratico come sono loro dopo la nascita delle due figlie Stella e Isabel. Con Vieri, quindi, tanto amore, ma anche un ricordo bruttissimo che li legherà per sempre e che hanno superato insieme con tanta forza di volontà.

"Aveva 17 anni in più. Non ci siamo mai considerati, fino a 6 anni fa, quando mi ha cercata per promuovere un suo torneo. Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta - racconta Costanza - Ci sono stati momenti difficili, come quando abbiamo perso la nostra prima bambina. È stato atroce: uscì un giornale di gossip che rivelava la mia gravidanza. Ma lo stesso giorno ho scoperto dall’ecografia che avevo perso mia figlia”.