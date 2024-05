Claudio Amendola di nuovo in coppia dopo la separazione da Francesca Neri: vediamo chi è lei

Gossip TV

L'unione tra Claudio Amendola e Francesca Neri è durata 25 anni ma si è interrotta due anni fa e adesso entrambi sembrano aver ritrovato la felicità con un nuovo partner. Vediamo chi è la nuova compagna dell'attore.

A volte questi Vip ci fanno proprio pena. Non tutti infatti, come Fedez e Chiara Ferragni, decidono di vivere tutta la loro vita pubblicamente, ma c'è anche chi, magari, preferirebbe viversi in santa pace le proprie storie come il resto del mondo. Ma è il prezzo della notorietà e le vite dei ricchi e famosi, che suscitano da sempre curiosità nella gente. Stavolta è il settimanale Oggi a rivelare che Claudio Amendola, separatosi nel 2022 da Francesca Neri, con cui è stato sposato per 25 anni e da cui ha avuto un figlio, ha una nuova compagna.

Claudio Amendola ritrova l'amore: chi è lei

La notizia della nuova compagna di Claudio Amendola, diffusa da Oggi che li ha immortalati in un bacio sul set della serie Il Patriarca 2, arriva pochi giorni dopo quella su Francesca Neri, che ha iniziato una relazione col manager Silvano Loia. La fidanzata di Amendola è una costumista, si chiama Giorgia Guglielman e ha 15 anni meno dell'attore. E a quanto si dice in giro, non è una storia nata oggi: sarebbe iniziata sul set della serie un anno e mezzo fa, il che fa capire quanto i due tengano alla propria privacy. A noi fa soltanto piacere se sia lui che Francesca Neri, due attori che stimiamo molto e due belle persone, abbiano finalmente ritrovato la serenità. Sicuramente questo aiuterà a mantenere buoni rapporti tra di loro, che condividono il difficile mestiere di genitori. Quando e come renderanno pubblici i loro nuovi legami, almeno questo è affar loro.