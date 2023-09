Circo Max – Una notte di hit: stasera su Canale 5, l'esclusivo evento per celebrare i trent’anni di carriera di Max Pezzali

Gossip TV

Oggi, giovedì 7 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, arriva Circo Max – Una notte di hit. Una serata evento unica, all’insegna della grande musica, con Max Pezzali.

Circo Max – Una notte di hit, questa sera su Canale 5 il concerto evento di Max Pezzali

In esclusiva, i telespettatori di Canale 5 potranno prendere parte a una festa lunga più di due ore e mezza, in cui si canteranno tutti i più grandi successi del cantautore che ha segnato la storia della musica italiana: da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord Sud Ovest Est, Come mai, Una canzone d’amore e tanti altri.

Max Pezzali, tra i protagonisti indiscussi della scena live italiana 2022-2023, chiude in bellezza il suo tour e festeggia così i trent’anni di carriera dal palco del Circo Massimo - luogo emblematico per ogni musicista – che per l’occasione si addobba a festa richiamando l’iconico immaginario dell’artista misto a elementi del mondo circense.

Sul palco con l’artista la band – composta da: Giordano Colombo (batteria), Marco Mariniello (basso), Giorgio Mastrocola (chitarra), Ernesto Ghezzi (tastiere), Davide Ferrario (chitarra e sequenze) e anche tanti ospiti e amici, tra questi: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari).

A ripercorrere la storia della dance music, anche lo special set Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Circo Max – Una notte di hit ci aspetta questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20