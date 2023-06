Chiude Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa chiarezza sul suo futuro in tv

Gossip TV

La conduttrice campana ha fatto chiarezza sul suo futuro professionale dopo aver saluto il pubblico e nel corso dell'ultima puntata della 15edisima edizione di Pomeriggio Cinque.

"Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato insieme a me, fondamentali, inviatati, la nostra redazione, gli autori , tutto lo studio. Qui siamo pochi ma con tanto tanto amore per voi. Vi ringrazio davvero. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con con tutto l'amore che io metto e che loro mettono. Grazie davvero. Per voi amici miei e amiche mie, che mi seguite sempre da sempre e per sempre ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è dei miei figli, della piccoletta ed è vostro, col cuore!!" con queste parole, Barbara D'Urso, ha concluso la 15edisima edizione di Pomeriggio Cinque dando appuntamento al pubblico a settembre.

E' ufficiale: Barbara D'Urso tornerà a settembre con la sedicesima edizione di Pomeriggio 5

Del futuro professionale della conduttrice campana si è parlato molto nelle ultime settimane e sembrava, secondo quanto riportato da TvBlog che la D'Urso fosse ormai ad un passo dal lasciare l'azienda Mediaset per approdare in nuovi progetti su altre piattaforme.

Davide Maggio, aveva poi precisato che la presenza della conduttrice fosse invece una granitica certezza almeno per la tutta la durata del 2023. Il punto interrogativo sarebbe dal prossimo anno, dal momento in cui Barbara D’Urso avrebbe chiesto di poter tornare in prima serata senza però, almeno per il momento, ricevere il consenso dell'azienda.

"Il punto interrogativo, dunque, è su ciò che accadrà a partire dal 2024 - si leggeva sul portale - Ebbene, la conduttrice ha giocato d’anticipo facendo pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale. Ma che avesse una garanzia ben precisa: un prime time su Canale 5. (l’ultimo è Live – Non è la D’Urso del 2021). Mediaset le ha risposto picche. A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola chiusa”. (come insegna il caso Marcuzzi). Non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione."

Intanto, il talk show della conduttrice, ha chiuso la stagione in costante crescita con una media di oltre 1.600.000 telespettatori e una share del 16.1%. con puntate record in cui ha toccato il 22.6% di share. "Pomeriggio Cinque è uno spazio di infotainment, con un pubblico fedelissimo, i cui risultati sono frutto dell’energia e della passione di Barbara d’Urso, della professionalità del team VideoNews, e del costante impegno delle squadre autoriali e produttive Mediaset. Grazie a tutti!", ha dichiarato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.