Chissà chi è, Amadeus commenta gli ascolti deludenti: "Me l'aspettavo, ma non capisco chi mi attacca"

Gossip TV

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Amadeus ha commentato gli ascolti deludenti del suo nuovo programma su NOVE, Chissà chi è. Ecco cosa ha dichiarato!

Amadeus è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ieri sera, domenica 6 ottobre, su NOVE per parlare degli ascolti deludenti di Chissà chi è, nuovo programma che conduce su Discovery dopo l'addio a Rai.

Amadeus commenta gli ascolti deludenti di Chissà chi è: "Me l'aspettavo!"

Ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, Amadeus ha replicato agli attacchi subiti in queste settimane, dopo il suo debutto ufficiale sul NOVE con Chissà chi è, format che replica la formula di I Soliti Ignoti. Tuttavia, considerati gli ascolti deludenti di queste prime settimane, sembra che il programma del conduttore non riesca a replicarne anche il successo.

A Fazio, Amadeus ha ammesso di aspettarsi un simile risultato e che è ancora presto per dare un giudizio definitivo sull'andamento della trasmissione, vista anche la durata del contratto siglato (4 anni):

"La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti. Quando tu inizi sapevo che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua. Bisogna far abituare le persone, non le convinci in due settimane. Io non sono sorpreso. L'ho detto in conferenza: spero di ripartire dal 3. È la verità, non per fare il modesto, ma perché fondamentalmente è così"

Amadeus ha poi voluto replicare ai numerosi attacchi subiti da quando ha deciso di abbandonare Rai: in merito, il conduttore ha raccontato che gli haters non hanno compreso che la scelta di dire addio all'azienda di Viale Mazzini è dipesa da decisioni puramente personali: "Ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove".

Amadeus condurrà La Corrida: svelata la data d'inizio del programma

Oltre all'evento di Suzuki Music Party e all'avventura di Chissà chi è, Amadeus si occuperà di riportare in tv La Corrida, storico programma Rai, che andrà in onda sul NOVE. Ieri, domenica 6 ottobre, il conduttore ha rivelato quando andrà in onda il programma che fu di Corrado e che ritornerà in tv a partire da lunedì 4 novembre:

"La Corrida andrà in onda a partire da lunedì 4 novembre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera 23 dicembre, quasi alla Vigilia di Natale."

Sulla scelta di mandare in onda il programma il lunedì sera, Amadeus ha dichiarato che voleva rendere omaggio a Corrado con questa decisione e che sta visionando i provini dei nuovi dilettanti allo sbaraglio: "Sono professionisti che, anche se solo per 5 minuti, possono realizzare il proprio sogno".