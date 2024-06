Chiara Nasti di nuovo nella bufera: il calco del pancione fa discutere, ma l'influencer risponde così!

Gossip TV

Chiara Nasti è nota per scatenare sempre molte polemiche con le sue scelte da influencer. L'ultima è dovuta alla decisione di realizzare un calco del suo pancione. Ma ecco come l'influencer ha risposto alle critiche!

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una polemica: l'influencer napoletana è nota per essere molto seguita sui social, ma molte volte le sue scelte e ciò che condivide con i followers finisce per scatenare gli haters e le loro critiche feroci. Questa volte, le polemiche sono sorte dopo che Chiara Nasti ha mostrato sui social il calco del suo pancione.

Chiara Nasti, è polemica per il calco del suo pancione...

Non è certo la prima volta che Chiara Nasti finisce al centro di una polemica. Ma questa volta gli haters si sono scatenati quando hanno visto pubblicati sui social gli scatti che mostravano l'influencer napoletana intenta a realizzare un calco del seno e del suo pancione. La moglie di Mattia Zaccagni è alla sua seconda gravidanza e già con il primogenito Thiago aveva fatto ricreare un calco del suo pancione tempestandolo di cristalli.

Un ricordo della prima gravidanza che aveva fatto storcere il naso a molti e che l'influencer ha deciso di replicare, mostrando sui social il work in progress del calco. Così, su Instagram è apparsa cosparsa sul busto e sulla pancia di gesso bianco e la foto non ha mancato di scatenare le polemiche.

Anche questa volta, infatti, i commenti negativi hanno raggiunto Chiara Nasti e l'hanno accusata di volersi mettere in mostra, di non avere pudore, di essere un'esaltata, mentre altri hanno messo in dubbio l'effettiva utilità di questo calco, dato che sarà l'ennesimo souvenir della gestazione che dovrà mettere sotto teca (com'è accaduto per il calco ricoperto di cristalli).

Chiara Nasti ha replicato così alle critiche

Un'altra delle caratteristiche per cui è nota l'influencer napoletana è anche il saper dare risposte al vetriolo, senza preoccuparsi molto delle conseguenze. Ha spesso replicato ai commenti dei followers senza preoccuparsi di risultare troppo caustica e più volte ha invitato i fan a non seguirla più sui social se le zue azioni li infastidivano così tanto.

Così, a chi ha sottolineato l'inutilità di farsi un calco del proprio pancione, Chiara Nasti ha risposto a tono:

"Se la trovi inutile semplicemente non farla. C’è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto"

Altre volte, l'influencer si è trovata a replicare alle accuse che le venivano mosse, soprattutto, di non essere una madre attenta con il piccolo Thiago e di sfruttarlo come se fosse un bambolotto. Ma a far storcere il naso erano state anche alcune dichiarazioni, durante i primi mesi della seconda gravidanza - giunta quasi al termine -. Chiacchierando con i fan, infatti, Chiara Nasti aveva definito "esaurite" quelle donne in dolce attesa che cercano di stare attente su tutto. Aveva poi spiazzato arrivando ad affermare che non si faceva problemi a consumare cibi crudi se andava in un ristorante che conosceva:

"Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco mangio crudo ecc."