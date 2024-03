Chiara Ferragni, tramonto di un impero? L'influencer estromessa dal consiglio di amministrazione del gruppo Tod's

Gossip TV

Procede la caduta libera dell'influencer Chiara Ferragni, che oltre a dover affrontare la separazione da Fedez, dal punto di vista degli affari si vede sempre più tagliata fuori da chi le aveva concesso fiducia.

Mentre Fedez si consola della separazione da Chiara Ferragni regalandosi un bel macchinone da 250.000 euro, ancora guai di tipo economico per l'influencer, finita nel tritacarne mediatico dopo l'affaire del pandoro Balocco. Di colpo, i suoi partner in affari hanno iniziato a tirarsi indietro, come sempre avviene in questi casi. Ultima in ordine di tempo Tod's, nel cui consiglio di amministrazione Ferragni era entrata nel 2021, scelta proprio per occuparsi di progetti di solidarietà, impegno sociale e rispetto per l'ambiente.

Chiara Ferragni estromessa da Tod's

Controllata dalla famiglia Della Valle, Tod's è un'azienda specializzata in calzature, abbigliamento e accessori di lusso. Queste le parole con cui il gruppo aveva accolto l'influencer:

Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il Gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di Amministrazione. Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile, che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato.

Insmma, Chiara Ferragni era stata scelta proprio come modello per i suoi rapporti col mondo giovanile. Perché adesso Tod's ha deciso di far decadere questa nomina? Il motivo ufficiale addotto per la decisione è stato il suo assenteismo: sarebbe stata presente solo a 3 riunioni su 17. Per il suo impegno, per altro, era stata ben retribuita, visto che in due anni ha percepito 62.200 euro. Cifre piccole per un patrimonio come il suo, ma a quanto pare guadagnate senza fare quello per cui era stata coinvolta. Insomma, sembra proprio la fine di un impero.