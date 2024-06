Chiara Ferragni rompe il silenzio, il video su Instagram: "Ne ho passate tante"

Gossip TV

Chiara Ferragni, dopo sei mesi dal video in cui ha parlato della vicenda del Pandoro, è tornata su Instagram ringraziando tutti e condividendo il momento di rinascita che sta vivendo.

Chiara Ferragni: "Emozionata per questa nuova vita"

L'influencer, per la prima volta, è riapparsa suo social dopo l'ufficializzazione ormai della sua chiacchieratissima separazione con Fedez che sembra faccia coppia fissa ormai con la giovane modella francese, Garance Authi "Ciao guys", ha esordito Chiara come sua consuetudine quando si rivolge ai suoi numerosi follower per poi proseguire raccontando il suo percorso di rinascita:

"Sono in ufficio, è passato un po' da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi", così inizia il videomessaggio di Ferragni. "Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo".

"E sono emozionata per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti noi possiamo essere magici e tutti noi dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Sentivo che avevo bisogno di connettermi di più con voi, vi amo".

Chiara Ferragni e Fedez, sembrerebbero al momento ad un passo dall'ufficializzare il divorzio anche se i rumors e le indiscrezioni sul rottura tra l'influencer e il rapper sono all'ordine del giorno e impazzano ormai da settimane sui social e sui media nostrani.