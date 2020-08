Chiara Ferragni prende una decisione inaspettata per il bene del figlio Leone

Gossip TV

Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua casa in America per acquistarne una in Italia, in modo da tutelare il figlio Leone e garantire stabilità al matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni è l’influencer pia amata e di successo dell’intero globo. La moglie di Fedez è abituata a girare per il mondo, come madrina di tante campagne o come invitata speciale agli eventi super glamour. Dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus, tuttavia, Chiara ha preso una decisione drastica per salvaguardare il figlio Leone.

Chiara Ferragni lascia l'America per Leone

Chiara Ferragni è la donna del momento. Bella, giovane, simpatica e molto attenta a pubblicare i giusti contenuti, strizzando l’occhio ai temi sociali più scottanti del momento. L’influencer è un’assicurazione per il successo e lo sa bene Baby K, che ha coinvolto la Ferragni nella sua nuova hit, guarda caso disco di platino.

Dopo il lockdown e la raccolta fondi che ha permesso di costruire un punto di accoglienza per i contagiati a Milano, Chiara e il marito Fedez trascorrono le vacanze in Italia per rilanciare il paese. L’imprenditrice digitale si destreggia come maestria tra lavoro e famiglia, impegnandosi per promuovere le bellezze nostrane in tutto il mondo. Del resto, la Ferragni è l’influencer più seguita al mondo ed è capace di influenzare il gusto delle persone con un semplice commento.

Dopo l’esperienza della quarantena, la Ferragni ha preso una decisione molto drastica che riguarda la sua casa di Los Angeles. Una decisione dolorosa ma necessaria, dal momento che la salvaguardia del figlio Leone viene la primo posto per mamma Chiara. Negli States, infatti, la situazione è drammatica e la pandemia sembra essere fuori controllo. La moglie di Fedez non vuole rischiare e ha deciso che, dopo aver venduto la lussuosa abitazione, comprerà una casa nella provincia Milanese, dove trascorrere le vacanze con la sua bellissima famiglia.