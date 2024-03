Chiara Ferragni: "Non ho abbandonato Fedez. È un periodo molto doloroso"

Gossip TV

L’inviato di Striscia la Notizia è riuscito a sorprendere Chiara Ferragni a cui ha consegnato il Tapiro d’oro dopo le voci di una separazione da Fedez.

Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare gli ex Ferragnez erano stati quelli di Pomeriggio 5, il lungo naso del Tapiro ha fiutato un “accordo sottobanco” con Myrta Merlino e così Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì.

"Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento", ga dichiarato la Ferragni. Infine, quando Staffelli le ha chiesto sviluppi sul Pandoro Gate e sulle altrettanto discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua e alle bambole, l’influencer ha risposto:

"Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema"

Per Chiara Ferragni si tratta del quarto Tapiro d’oro ricevuto in carriera. Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la Notizia su Canale 5.

Chiara, nel pomeriggio, è stata raggiunta anche da Pomeriggio 5. Michel Dessì, inviato della trasmissione le ha regalato un cornetto portafortuna, lo stesso che è stato dato a Fedez la scorsa settimana. "Se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!" ha commentato la Ferragni.

