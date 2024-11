Chiara Ferragni: Giovanni Tronchetti Provera è per lei "una bella persona"

Gossip TV

Un'amica di Chiara Ferragni ha rivelato a Oggi una confidenza che Chiara Ferragni le ha fatto: l'influencer starebbe molto bene con Giovanni Tronchetti Provera.

Ormai è noto a tutti che Chiara Ferragni frequenta Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco e Cecilia Pirelli, come conferma Oggi: i due hanno passato insieme la festa di Halloween organizzata nel Maka Loft a Milano (dov'è stato paparazzato il loro primo bacio pubblico). 37 anni lei, 41 anni lui, si sono conosciuti in estate e pare che il rapporto sia effettivamente sbocciato da un paio di mesi. Hanno entrambi figli da precedenti legami, per cui sono in sintonia anche da questo punto di vista.

Chiara Ferragni è "felice" per la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera

Non si è mai capito quanto fosse forte il legame tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, ma è certamente finito poco dopo l'estate, quando tra Ibiza, Corsica e Sardegna l'inluencer avrebbe incrociato per la prima volta la sua strada con quella di Giovanni Tronchetti Provera, uno dei manager più pagati d'Italia, Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport per l'azienda di famiglia, la Pirelli. A Oggi un'amica di Chiara ha dichiarato che le avrebbe confidato: "Giovanni è una bella persona. Sono felice". Insomma, una svolta per Chiara dopo la crisi economica e sentimentale, con il distacco da Fedez, dal quale ha avuto Leone e Vittoria (6 e 3 anni), che tra l'altro a quanto pare frequentano a Milano la stessa prestigiosa scuola privata dei figli di Giovanni (tre, avuti dall'imprenditrice tedesca Nicole Moellhausen). Tronchetti Provera si è presentato anche qualche giorno fa al ristorante La Briciola di Milano, dove Chiara stava festeggiando con le sorelle il compleanno della loro madre Marina Di Guardo.