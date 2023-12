Chiara Ferragni e il caso Balocco, Mughini la paragona Mussolini poi ammette: ''Genio invidiato''

Gossip TV

Chiara Ferragni e l’affaire Balocco sono la notizia del momento e Giampiero Mughini commenta il caso, azzardato un paragone decisamente non scontato.

L’affaire Balocco ha totalmente travolto Chiara Ferragni, corsa ai ripari promettendo nuove donazioni e scusandosi pubblicamente in un video postato su Instagram, dove si è mostrata contrita e al limite delle lacrime, invocando un errore di comunicazione. L’ultima mossa dell’influencer più famosa d’Italia è stata analizzata da Giampiero Mughini, recentemente protagonista del Grande Fratello, che fatto un paragone decisamente azzardato tra Chiara e Mussolini.

Chiara Ferragni, arriva l’arringa di Mughini sul caso Balocco

Il pandoro con lo zucchero a velo rosa è costato a Chiara Ferragni un duro colpo alla sua reputazione di influencer e benefattrice, non paragonabile alla multa salatissima di un milione di euro voluta dall’Antitrust per la pubblicità ingannevole fatta insieme a Balocco - dal momento che questa somma per Chiara non è di certo incisiva sul suo enorme patrimonio al momento. Correndo ai ripari, Ferragni ha pubblicato un video di scuse su Instagram, mostrandosi davvero addolorato, al limite delle lacrime e quasi irriconoscibile, annunciando la sua intenzione di donare 1 milione di euro all’ospedale torinese che avrebbe dovuto beneficiare della raccolta fondi del suo pandoro, per poi dichiarare la sua intenzione di impugnare il provvedimento dell’Antitrust, ritenendolo esagerato.

Questo è decisamente il caso mediatico che sta appassionando gli amanti del gossip di tutto il mondo, dal momento che Chiara è molto conosciuta anche fuori dai confini italiani, un regalo di Natale per chi adora gli scoop, un brutto colpo per la Ferragni. Giampiero Mughini, recentemente protagonista de Grande Fratello, ha commentato su Dagospia l’intera vicenda, lasciandosi andare ad un paragone inaspettato tra Chiara e Mussolini, per poi elogiare la genialità dell’influencer anche in questa difficile situazione.

“Uno che sbarcasse in Italia venendo da Marte e cercasse di capire che cosa diavolo succede nel nostro Paese, quali ne sono i valori in conflitto, quali i personaggi decisivi che danno un tono al tutto, non potrebbe non dedurne che il personaggio sovrano del nostro Paese è Chiara Ferragni, di cui io sono il primo ad esaltare la genialità. Stando al fatto che dal nulla lei ha creato un impero di 29 milioni di follower, cioè di sudditi. (Secondo me quelli che in Piazza Venezia e altrove applaudirono entusiasticamente all’ingresso in guerra di Mussolini nel giugno 1940 erano molti di meno.)Tutto ciò è sotto i vostri occhi, è bastato che lei spruzzasse un po’ di polvere rosa su un panettone da quattro soldi a farlo pagare tre volte tanto […] Abile e intelligente com’è, la nostra Chiara nazionale ha capito di averla fatta grossa e ha deciso di fare pubblica ammenda e dunque di snocciolare un milioncino di euro in beneficenza, quattro spiccioli a giudicare dal suo standing economico. Mi ha colpito il modo in cui in tv ha presentato la sua “autocritica”, senza trucco e pressoché irriconoscibile […] Staremo a vedere, e ferma restando la mia opinione che abbiamo a che fare con un genio invidiatissimo da 29 milioni di italiani”.

Cosa ne pensate?