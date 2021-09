Chiara Ferragni e Fedez svelano i motivi della furiosa Lite in barca!

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez parlano della paparazzata durante la lite in barca e svelano cosa li ha portati a discutere furiosamente.

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituati a vederli complici e rilassati su Instagram, e forse proprio per questo la paparazzata della loro furiosa lite sullo yacht ha fatto tanto scalpore tra i fan della coppia più social del momento. I Ferragnez, in occasione dal lancio del nuovo singolo del rapper “Meglio del cinema”, hanno raccontato cosa è successo e perché hanno discusso così animatamente.

Chiara Ferragni e Fedez: la verità sulla lite in barca

Chiara Ferragni e Fedez fanno sognare milioni di fan con la loro bellissima storia d’amore, una famiglia perfetta e momenti di pure divertimento, che fanno riflettere come spesso sia indispensabile non prendersi troppo sul serio. L’influencer più famosa del mondo continua la sua scalata al successo, forte del sostegno del rapper che ha presentato al mondo della musica il suo nuovo brano “Meglio del cinema”, destinato a diventare un tormentone e ad entrare alle classifiche nazionali. Forse proprio a causa di questa ostentata armonia familiare, la paparazzata della lite tra Chiara e Fedez ha fatto tanto scalpore tra i loro sostenitori.

A distanza di qualche settimana, durante una diretta su Instagram proprio in occasione della nuova hit del rapper, i Ferragnez hanno spiegato cosa è successo sullo yacht. "Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”, ha spiegato Fedez come riporta Biccy.

La Ferragni ha ammesso che la causa è da ritrovarsi in questioni familiari e il cantante si è affrettato a puntualizzare: “Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo”. Lite archiviata, Fedez e Chiara sono più innamorati che mai.