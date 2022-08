Chiara Ferragni e Fedez finalmente lo ammettono: ecco chi guadagna di più

Gossip TV

Chi possiede un maggior patrimonio in casa Ferragnez? Parlano Fedez e Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez sono due delle personalità più in vista del Bel Paese, con un’influenza strepitosa in diversi ambiti, anche su tematiche sociali e politiche. Ma chi dei due guadagna di più? Ecco cosa hanno commentato i Ferragnez.

Chiara Ferragni o Fedez: chi guadagna di più

Non c’è dubbio che Chiara Ferragni e Fedez siano tra le coppie più amate degli ultimi anni. Il rapper e l’influencer documentano la loro vita sui social, tramite Instagram dove Chiara è famosissima e volto di molte campagne per aziende prestigiose di moda, lusso e make-up. Chiara ha lanciato anche il suo shop online, espandendo l’universo dell’abbigliamento e puntando a novità sempre più glamour e accattivanti. Così, tra sponsorizzazioni pagate migliaia di euro e il suo e-commerce, tra campagne pubblicitarie e il nuovo contratto per presentare insieme ad Amadeus la nuova edizione del Festival di Sanremo, Chiara possiede un patrimonio davvero da capogiro.

Ma Fedez è da meno? Il rapper viene spesso pungolato sul vivo a causa della fama della moglie e lui la prende ironicamente, negando tuttavia di portare a casa un guadagno nettamente inferiore della Ferragni. Durante una diretta Twitch, infatti, Fedez ha ammesso:

“Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara […] Diciamo che è family power tutto diviso”.

Chiara, dopo aver preso un pochino in giro il marito, ha confermato e ha ammesso che non è suo compito mantiene Fedez, che riesce perfettamente a provvedere alla famiglia e a dividere tutto con lei. Sarà veramente così? Certamente su Instagram è Chiara la regina ma ricordiamo che Fedez ha anche altre fonti di guadagno non da sottovalutare.