Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato insieme al matrimonio di Diletta Leotta, cosa è successo

Ma non avevano litigato? Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato si nascondono ma vengono pizzicati insieme al matrimonio di Diletta Leotta, ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato hanno concluso il loro rapporto lavorativo e, sebbene il manager si sia affrettato a confermare di aver lasciato le imprese dell’amica e influencer per motivo professionali, si mormora che tra i due vi fosse maretta. Ora, tuttavia, il gossip deve ritrattare: Chiara e Damato sono arrivati insieme al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, e sembrano andare molto d’accordo per due che hanno discusso ferocemente.

Chiara Ferragni e Damato, così si sono rovinati i rapporti

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato va avanti dal 2017, trasformando il rapporto di manager e assistita in un forte rapporto di amicizia, nel quale sembra che l’influencer non facesse una mossa senza prima consultare il caro amico. Con lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara si è assunta l’intera responsabilità di quello che lei ha più volte chiamato errore di comunicazione, mentre Damato si è eclissato tirato in ballo solo da Fedez, che a Belve ha fatto intendere di non essere stato d’accordo con la scelta dell’ex moglie.

Mentre scoppia un nuovo gossip rovente sulla presunta liaison di una notte tra Fedez e Taylor Mega, Damato si dimette dalle imprese della Ferragni con un lungo messaggio social, dichiarando di aver scelto per motivazioni lavorative di allontanarsi e non per la fine della sua amicizia con Chiara, come riportato invece da fonti vicini ai due amici. Sebbene inizialmente in pochi avevano creduto alla versione dei fatti del manager, ora sembra che tutti dovranno ricredersi dato che Ferragni e Damato si sono mostrati socievoli e amicali al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius.

Ferragni e Damato insieme al matrimonio di Diletta Leotta

Sebbene abbiano fatto di tutto per non mostrarsi insieme dopo gli ultimi episodi, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sono stati pizzicati insieme al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che si è tenuto sabato 22 giugno all’Isola di Vulcano in uno splendido resort con tantissimi invitati Vip. A parlarne è il portale Gay.it che fa sapere che i due sono addirittura arrivati insieme sul luogo delle nozze, stando ben attenti a non apparire nei rispettivi contenuti Instagram.

Secondo questo scoop, insomma, Damato si sarebbe sì dimesso dalle imprese della Ferragni ma solo a titolo pubblico, mentre avrebbe continuato a seguirne segretamente gli affari, rimanendo il punto di riferimento della bionda influencer. Lei si è scatenata alle nozze di Diletta, ballando con tutti gli invitati e sfoggiando un prezioso abito sensuale, alternando tuttavia nelle sue Ig Stories alcune foto e pensieri romantici e malinconici, che hanno incuriosito non poco i suoi fan. Che stia ancora pensando a Fedez?