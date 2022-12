Chiara Ferragni, continua lo sfogo contro gli haters: "Commenti che gelano il sangue"

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni continua a essere investita da una marea di commenti negativi. L'imprenditrice digitale si è sfogata sui social, perché alcuni di questi sono davvero agghiaccianti. Ecco cos'ha detto.

Chiara Ferragni nella bufera di attacchi da parte degli haters

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che Chiara Ferragni è stata attaccata dagli haters per la sua pubblicità in intimo. L'imprenditrice digitale ha risposto per le rime, accusando i suoi haters e invitando i followers a non sottostare a chi compie azioni del genere. In realtà, il suo sfogo è parso alquanto insolito a molti, dato che, in altre circostanze, l'influencer non ha mai commentato direttamente certe accuse e con così tanta veemenza.

E, infatti, c'è anche chi ha pensato si trattasse di una strategia per spostare l'attenzione da un caso che ha coinvolto la nota influencer: le oscurità e imprecisioni della faccenda pandoro Balocco per beneficenza. Di questo si è occupata Selvaggia Lucarelli che ha definito l'atteggiamento di Chiara Ferragni "vittimismo a orologeria", data la puntualità con cui si manifesta sui social ogni volta che bisogna rispondere a domande scomode, come ad esempio:"Dove finiscono i soldi delle vendite dei pandoro benefici, dato che Balocco farà una donazione libera, indipendente dalle vendite?". La questione non è stata ancora risolta e in molti si chiedono se Chiara Ferragni darà mai una risposta esaustiva.

Tornando agli attacchi degli haters, l'influencer ha rivelato come anche su Twitter si sprechino le parole di odio nei suoi confronti. Nelle sue storie su Instagram, ha riportato alcuni di questi commenti - che accusava Ferragni di voler dare insegnamenti non richiesti e che neanche troppo velatamente accusava chi si mostra sui social di andarsela a cercare - e ha così commentato:

"Commenti come questo mi gelano il sangue: mostrarsi come uno preferisce sui social non è una colpa, come non è una colpa rendersi conto di non essere abbastanza forti da non essere toccati dagli insulti delle persone"

L'influencer ha ricordato ai suoi fan di non dar peso a queste parole, anche se feriscono e che se lei avesse ascoltato gli insulti che riceveva già all'inizio della sua carriera, allora, non sarebbe dov'è ora. Tuttavia, le sue parole continuano a non convincere e sono in tanti a credere che si tratti di una strategia adottata per distogliere l'attenzione da questioni più spinose.