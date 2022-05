Chiara Ferragni commette un errore clamoroso: c’entra la sorella Francesca

Gossip TV

Chiara Ferragni si rende protagonista di una gaffe durante il baby shower a sorpresa per la sorella Francesca Ferragni.

Chiara Ferragni sta per diventare zia per la prima volta ed è entusiasta. La sorella Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono in attesa in un maschietto e hanno ricevuto una bella sorpresa dalla famiglia, che ha organizzato un fantastico baby shower per la coppia. Peccato che durante l’evento, Chiara si sia lasciata trasportare dalle emozioni e abbia rivelato inavvertitamente il nome scelto dalla sorella per il nascituro.

Chiara Ferragni spoilera il nome del figlio di Francesca

Star a livello mondiale su Instagram, madre orgogliosa di Leone e Vittoria e moglie premurosa di Fedez, Chiara Ferragni è senza dubbio una delle personalità più amate d’Italia. L’impegno per il sociale, le dichiarazioni sulla maternità e il lavoro, sono solo alcuni degli argomenti che hanno aumentato la stima dei fan nei confronti dell’influencer che, pur rimanendo imprenditrice e spiccando il volo con le sue nuove collezioni moda e make-up, è sempre più votata a dare voce alle questioni spinose che in pochi sembrano aver a cuore di mettere a fuoco. Mentre Fedez ha fatto pace con J-Ax, progettando con lui un concerto solidale dopo quattro anni di lontananza e una diagnosi di tumore che ha rischiato di strapparlo alla sua famiglia, Chiara ha organizzato insieme ai suoi cari una splendida festa per la sorella Francesca e il compagno Riccardo Nicoletti.

In attesa del loro primo genito, Francesca e Riccardo si sono trovati immersi in un meraviglioso baby shower, dl quale hanno postato diverse testimonianze sui social. Durante i festeggiamenti, forse a causa dell’emozione, Chiara si è lasciata andare e ha inavvertitamente svelato il nome del nipotino. “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato”. L’augurio di Chiara, ripreso e postato sui social, è diventato virale e tutti si sono accorti della gaffe involontaria, deducendo che il nome del nascituro sarà Edoardo. Forse Francesca e Riccardo avrebbero voluto mantenere segreto il nome, ma alla fine ciò che conta è che la famiglia sia emozionata quasi più dei neo-genitori al pensiero di stingere il bebè tra le braccia.