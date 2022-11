Chiara Ferragni, bufera sui social per il video di TikTok con il figlio Leone

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni è finita ancora una volta in una bufera mediatica, a causa di un trend su TikTok che ha visto protagonista il figlio, Leone. Ecco cosa è successo.

Crescere è complicato, questo si sa. Crescere esposto continuamente ai social deve esserlo ancora di più e non è, perciò, un caso che il piccolo Leone Ferragni a soli 4 anni abbia già detto, chissà quante volte, "basta" di fronte all'ennesimo video proposto dalla madre, l'influencer Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il trend di TikTok a cui Leone non vuole partecipare

La vicenda avrebbe dovuto divertire i followers di Chiara Ferragni e, almeno in parte, sia lei che il figlio, protagonisti di un nuovo trend su TikTok che nelle ultime settimane sta spopolando. Seguendo lo schema del trend, i genitori danno il telefono ai figli con la richiesta di riprenderli durante un balletto buffo, mentre in realtà l'obiettivo della fotocamera è puntato sui bambini per catturarne la reazione. Reazione che nella maggior parte dei casi è stata di entusiasmo e risatine di fronte all'atteggiamento divertente dei genitori.

Appunto, nella maggior parte dei casi, il che vuol dire che Leone Lucia Ferragni non rientra in quella casistica, ma anzi si è confermato come un'eccezione. Quando la madre, l'influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni gli ha consegnato il video per realizzare il trend di TikTok, il bambino ha manifestato chiari segni di frustrazione e nervosismo, arrivando a dire alla madre un sonoro "Basta!".

Non è la prima volta che Leone mostra insofferenza nei confronti dell'eccessiva esposizione social a cui è sottoposto dai genitori: emblematico è stato il caso di una storia Instagram, postata qualche settimana fa da Chiara Ferragni, e che ha suscitato polemiche ovunque. IAnche in quel caso la "vittima" era Leone, costretto anche dalla tata a "un ultimo sorriso, poi puoi tornare a giocare". Evidentemente, nonostante spesso siano loro i primi a voler essere ripresi e a divertirsi di fronte alle fotocamere dei genitori, anche i piccolo Ferragnez cominciano a non sopportare più l'eccessiva strumentalizzazione che viene fatta della loro persona.

E, forse, ora le critiche rivolte da Ludovica Valli verso - anche se l'influencer non ha fatto nomi - i Ferragnez, acquista ancora più senso. I bambini dovrebbero essere bambini, non costretti a stare davanti (o dietro) un obiettivo fotografico se non ne hanno voglia. Neppure se la loro madre è Chiara Ferragni.