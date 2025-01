Chiara Ferragni al centro del gossip, una delle sorelle è incinta!

Gossip TV

La famiglia Ferragni si allarga e Chiara diventa ancora una volta zia: una delle sue sorelle è incinta, ecco i dettagli.

La famiglia Ferragni è sempre al centro dei pettegolezzi. Se è vero ce Chiara Ferragni è la regina del gossip con la sua vita privata e gli ultimi scandali che l’hanno coinvolta, è anche vero che negli anni le sorelle hanno raggiunto quasi la stessa popolarità ed è per questo che l’indiscrezione su una possibile nuova gravidanza in famiglia ha fatto il giro del web.

Chiara Ferragni presto nuovamente zia?

Mentre in America ci sono le sorelle Kardashian a tenere vivo il gossip con le loro vite movimentate, sapientemente spiattellate sul piccolo schermo grazie alla loro serie tv, in Italia è la famiglia Ferragni a detenere il monopolio dei pettegolezzi. Chiara Ferragni, l’influencer più famosa di tutte, ha fatto parlare di sé nell’ultimo anno per lo scandalo Balocco ma anche per il divorzio da Fedez, mentre più recentemente per la sua love story con Giovanni Tronchetti Provera. Sebbene sembra che la famiglia di lui non gradisca l’eccessiva esposizione mediatica di Chiara, e le abbia imposto delle regole ferree, la coppia è molto innamorata e recentemente si è divertita insieme in montagna con alcuni amici. Ora, tuttavia, arriva un nuovo gossip sulle Ferragni che riguarda una presunta gravidanza e no, non si tratta di quella di Chiara che a dispetto dei pettegolezzi non aspetta un figlio da Tronchetti Provera, almeno per il momento.

L’influencer è stata vista in una nota clinica di Milano, la stessa dove nel 2021 ha dato alla luce la figlia Vittoria, ma non si sarebbe recata lì per una visita personale bensì per accompagnare una delle due sorelle. Chi, dunque, tra Valentina e Francesca Ferragni è incinta e renderà Chiara zia per la seconda volta? A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia durante il suo intervento nella trasmissione radiofonica Suite 102.5, ecco cosa ha detto il noto giornalista.

Chiara Ferragni zia bis, la sorella è incinta!

Non è Chiara Ferragni ad essere incinta del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, come mormorato nelle ultime settimane, bensì sarebbe la sorella Francesca Ferragni ad essere in dolce attesa. Lei, la sorella che si è tenuta sempre più lontana dal mondo dei social e dei gossip negli ultimi anni preferendo continuare la sua vita privata e lavorativa lontano dai riflettori, si è sposata a settembre 2023 con Riccardo Nicoletti, con il quale fa coppia fissa dal 2009. I due hanno avuto uno splendido bambino, Edoardo, nato nel giugno del 2022 e ora sarebbero pronti ad allargare la famiglia con l’arrivo di un nuovo bebè. Mentre si attende che Francesca e Riccardo confermino la lieta notizia con un annuncio ufficiale su Instagram, dove sono seguiti da tantissimi followers nonostante la volontà di rimanere nell’ombra, Chiara ha voluto inviare una breve dichiarazione a Dagospia, confermando di non essere assolutamente incita come invece mormorato nelle ultime settimane. La smentita è chiarissima, Ferragni non aspetta un altro figlio anche se chi è felice di veder con Tronchetti Provera, un po’ di spera.