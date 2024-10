Che Tempo che Fa torna stasera, Fabio Fazio rivela tutti i retroscena: c’entrano Amadeus e Diego Abatantuono

Gossip TV

Al via la nuova edizione di Che Tempo che Fa, in onda stasera su Nove, con Fabio Fazio e tanti ospiti. Ecco cosa ha rivelato il presentatore su Amadeus, Diego Abatantuono e Max Giusti.

Debutta tra poche ore su Nove la nuova edizione di Che Tempo che Fa e Fabio Fazio è molto felice di tornare con lo show che l’ha reso celebre in tutta Italia, con tantissimi nuovi ospiti ma anche un cast che si amplia di nuovi personaggi fissi. Ecco cosa ha rivelato il conduttore sulla puntata di questa sera, domenica 6 ottobre 2024, in particolare su Amadeus.

Che Tempo che Fa torna su Nove

Questa sera, domenica 6 ottobre 2024, torna Che Tempo che Fa con una nuova stagione carica di sorprese, interviste e spunti di riflessione. Il format di Fabio Fazio è più che collaudato e a parlare sono gli ascolti altissimi, regalati al presentatore e al suo cast anche dopo il passaggio da Rai a Nove. Un passaggio che, come sappiamo, ha creato non poche tensioni con i vertici di Viale Mazzini mentre è stato accettato ad occhi chiusi dai telespettatori, che hanno seguito Fazio sulla nuova televisione generalista. E proprio parlando di questo concetto ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato di aver ricevuto feedback positivi e un grande affetto da parte del pubblico.

“La tv generalista assomiglia a un supermercato, dove può entrare chiunque e tu devi saper parlare a tutti, agli ingegneri come alle casalinghe. Devi saper cogliere gli umori del tempo, raccontando il presente. Il presente attenzione: come parola la preferisco ad attualità, che è più legata alla cronaca. Bisogna avere una sensibilità pazzesco seguendo un’unica regola […] La tv deve essere contemporanea e disobbediente: deve obbedire soltanto alla realtà, a nessun altro ordine. Il programma si evolve in base al momento che viviamo. Se si guarda una puntata di vent’anni fa, è una cosa totalmente diversa rispetto ad oggi”.

Che Tempo che Fa torna con tanti ospiti come Damiano David, il carismatico leader dei Maneskin che ha debuttato come solita recentemente e è apparso sulle pagine dei giornali di gossip per la sua love story con l’ex stellina della Disney Dove Cameron. Ci saranno poi Luciana Littizzetto, Ornella Vanoni e Filippa Lagerbäck ma non saranno le sole protagoniste di questa edizione.

Che Tempo che Fa, Fazio intervista Amadeus

Nella prima puntata di Che Tempo che Fa, in onda stasera domenica 6 ottobre 2024 su Nove, Fabio Fazio incontra Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo ha seguito le orme del collega, non rinnovando il suo contratto con la Rai dopo tantissimi anni e preferendo siglarne un altro con Warner Bros. Discovery dove ha portato Chissà chi È ovvero I Soliti Ignoti, seguito da tanti fan che hanno condiviso la sua scelta. Fazio ha rivelato che nella nuova stagione del suo show ci sarà spazio a nuovi protagonisti e ha parlato poi dell’intervista ad Amadeus.

“Diego Abatantuono e Max Giusti […] Con Amadeus in questi mesi ci siamo sentiti più volte, lui però non ha certo bisogno di consigli. Sarà uno degli ospiti durante la prima puntata e si racconterà”.

Quindi oltre a Luciana Littizzetto, Ornella Vanoni e Filippa Lagerbäck ci sarà spazio anche per la voce di Diego Abatantuono e Max Giusti, che siamo certi ci regaleranno momenti di altissima televisione. Inoltre, anticipa Fazio, ci sarà ampio spazio anche alla scienza con l’intervento del professor Roberto Burioni. Voi seguirete la puntata stasera su Nove?