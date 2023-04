"Chanel Totti è l'amante del padre di mia figlia", parla l'ex fidanzato di Martina De Vivo

Gossip TV

Cristian Babalus, ex fidanzato di Martina De Vivo ha replicato alle recenti accuse della giovane tiktoker che ha tirato in ballo anche Chanel Totti. La De Vivo, alcuni giorni fa, ha pubblicato un video in cui ha accusato la figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti di essere stata l'amante del padre di sua figlia.

La giovane romana ha accusato entrambi di aver avuto atteggiamenti decisamente poco rispettosi e privi di valori.

"Ebbene sì, è vero. Oggi mi sento di raccontarvi tutto quello che è successo - ha dichiarato la De Vivo su TikTok - Non sono famosa ma mi seguite in molti, avete visto la mia storia con Cristian, quando sono rimasta incinta, quindi penso sia giusto raccontarvi come sono andate le cose. Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita - racconta - apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa, ma già lo avevo cacciato quando ho trovato la chiamata".

"Mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l'ha lei. Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l'amante, o almeno a casa mia così si chiama. Un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni. Il problema principale è stato lui, è vero, perché è lui che ha una figlia, ma a casa mia mi hanno insegnato una cosa, i valori, e per me l'uomo di un'altra è trasparente"

Chiamato in causa, l'ex fidanzato, Cristian Babalus ha scritto un lungo post su Instagram, ricondiviso anche da Chanel Totti

"Ciao a tutti. Mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parola che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda. Perché, come si dice, siamo tutti cattivi in una storia raccontata male. Io in primis so di aver sbagliato, ma solo perché ho pubblicato una foto troppo presto mancando di tatto. Ma la verità è che quando lei ha trovato la chiamata di Chanel io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel. Perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante ma anche un modo di amarla e proteggerla."

"La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando ero tornato a casa per riprendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra ancora ignara di tutto. Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine del mio rapporto con Martina. Offendere, denigrare, accusare come ha fatto Martina, a casa mia non sono sinonimo di educazione. Per cosa poi, Follower? Notorietà? Ognuno è causa del suo male. Sono sicuro che se fosse successo con quella della porta accanto Martina non avrebbe creato tutto questo rumore e questo chiasso. Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere. Infatti fino ad ora non ha mai risposto a nessuna provocazione e cattiveria."

"Volete sapere Martina cosa si è permessa di dire a mia nonna (malata di cuore)? Ecco le parole educate della virtuosa Martina: “Se Cristian non mi da i soldi che stabilisco io, lui la bambina non la vede proprio!“. Nonostante per me fosse scontato darle i soldi per lei e per la bambina, per Martina non mi sembra essere scontato che io possa vedere mia figlia. Ed io, che come dice lei, sono cresciuto senza valori, ho scoperto questa cosa sentendo mia madre in lacrime che ne parlava privatamente con mia nonna al telefono. La mia famiglia, che di valori ne ha molti, cercava di tutelarmi tenendomi all’oscuro da tutto questo squallore, perché queste sono parole che suscitano ribrezzo e fanno male solo ad essere riportate. Ad oggi ringrazio Dio di avere origliato questa telefonata, altrimenti non sarei mai venuto a conoscenza di questo schifo. Questa è la mia risposta alla tanto educata e virtuosa Martina."