Cesara Buonamici, dopo il GF potrebbe arrivare la conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino!

Cesara Buonamici si è cimentata nel ruolo di opinionista di questa edizione del Grande Fratello e, ora che la finale è quasi in vista, sembra che per lei potrebbe esserci un nuovo ruolo: quello di conduttrice di Pomeriggio 5, andando a sostituire Myrta Merlino.

Cesara Buonamici, dopo il GF è pronta alla conduzione di Pomeriggio 5: l'ultima indiscrezione!

La decisione di affidare alla giornalista del TG5 il - non facile - ruolo di opinionista del GF sembrava molto rischiosa, eppure, al di là alcune piccole gaffe iniziali, Cesara Buonamici se l'è cavata con maestria. Non ha mai nascosto una certa antipatia per il carattere troppo spigoloso - così lo ha definito - di Beatrice Luzzi, preferendole sempre altri concorrenti come Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. E questo le ha attirato i commenti non sempre felici di diversi utenti, che ritenevano falsato il suo giudizio.

Tuttavia, grazie al suo ruolo di opinionista, la giornalista ha acquistato apprezzamenti, sia dal pubblico - per la sua integrità e la sua compostezza, mai austera - sia dai vertici Mediaset che, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbero pronti ad affidarle un altro importante incarico: la conduzione di Pomeriggio 5, sostituendo così Myrta Merlino. Già in passato c'erano state voci di sostituzione della conduttrice che ha avuto l'ingrato compito di prendere il posto di Barbara D'Urso, ma la giornalista le aveva smentite con forza.

A Pomeriggio 5, Cesara Buonamici è stata molte volte ospite come opinionista, per commentare anche le dinamiche del reality di Alfonso Signorini, perciò, non sembrerebbe così assurda l'ipotesi di una sua futura conduzione del programma. Su questo scenario, Dagospia scrive:

"Inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura"

Non ci resta che attendere i prossimi palinsesti Mediaset per scoprire se questa indiscrezione si rivelerà vera o solo un'altra fumata nera.