Grande Fratello, Cesara Buonamici: "Il Gf laboratorio degli errori e orrori? Non ho compreso il senso di queste righe"

L'opinionista del Grande Fratello e volto del Tg5, Cesara Buonamici, replica alle parole di Aldo Grasso al Corriere della Sera.

Uno dei maggiori e stimati critici del panorama televisivo italiano, Aldo Grasso, ha scritto di recente un articolo impietoso del Grande Fratello, definendolo "un laboratorio degli errori e dell'orrore".

Grande Fratello, Cesara Buonamici: "Rifarlo? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene"

Di certo il reality show targato Mediaset basato sul format olandese "Big Brother" è da sempre sotto accusa ma dalle prime edizione (la prima puntata è andata in onda nel 2000) ha perso senz'altro quello smalto di genuinità e naturalezza, sfornando sempre più personaggi devoti totalmente alla visibilità anche in ciò che anima le dinamiche che si svolgono. Cesara Buonamici, intervistata da Libero Quotidiano, ha parlato del suo esordio come opinionista accanto ad Alfonso Signorini e con l'occasione ha riposto anche alle durissime parole di Grasso.

"Leggo tutto, per interesse e per rispetto. Ho letto anche quelle critiche anche se ammetto di non aver ben compreso la natura di quelle righe, ma comunque va bene così, anche in presenza di qualche imprecisione di informazioni."

"Rifarlo? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene" ha dichiarato Cesara. A pochi giorni dalla finale del programma durato oltre sei mesi, il volto del Tg5 ha commentato:

"Ho già avuto modo di dichiarare la mia ammirazione per gli inquilini capaci di resistere a tanto. Io non ne sarei capace. Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…"

Su una preferenza rispetto ai concorrenti, la giornalista è voluta rimanere piuttosto diplomatica anche se il web, visto le volte che li ha preferiti, è convinto abbia una particolare simpatia per Giuseppe Garibaldi:

"Il gioco non è ancora finito e non voglio certo essere sospettata di voler spingere o affossare qualcuno. In ogni caso si tratta di valutare senza eccessi di simpatia o antipatia."

Nonostante la scelta spetti all’azienda, come precisato dalla stessa giornalista, il pubblico del Grande Fratello non è sembrato gradire particolarmente la Buonamici nelle vesti di opinionista.

